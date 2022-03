Grande ABC retira obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir de hoje

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/03/2022 | 14:48



Assim como o Governo do Estado, as cidades da região também liberaram o uso de máscaras em ambientes abertos, conforme decisão antecipada pelo Diário nos últimos dias e firmada nesta tarde durante assembleia do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A medida passa a valer a partir de hoje e o uso do item continua obrigatório em ambientes fechados, como transporte pública, escolas, cinema, teatro, entre outros espaços. O uso obrigatório de máscaras nas sete cidades entrou em vigor em maio de 2020, assim como em todo Estado.

O presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), destacou que a decisão foi tomada por conta da diminuição dos indicadores da pandemia. Segundo informações do Consórcio, nas últimas quatro semanas, a média móvel de casos caiu 80% na região. Até ontem, a média diária de casos era de 1.361 nas sete cidades, contra 275 registrados na última terça-feira. A ocupação de leitos de UTI é de 24%, bem abaixo da ocupação aferida na capital, de 43%. Os óbitos tiveram redução de 66% no mesmo período.

"Graças a redução do número de novos casos e internações conseguimos flexibilizar o uso da máscara em espaços abertos, porém o uso item continua obrigatório em espaços fechados, como salas de aula e transporte público, por exemplo. Esse foi um passo importante na guerra contra o coronavírus", ressaltou Paulo Serra.

Atualmente a região já atingiu 85,47% de cobertura vacinal, do público de cinco anos ou mais, com as duas doses do imunizante contra Covid-19. Mais da metade da população já recebeu a dose de reforço, cerca de 51,06% do público alvo - no total foram aplicadas 1.320.090 doses de reforço.

Paulo Serra, presidente do Consórcio falou sobre a decisão:

QUEDA NOS CASOS

Segundo dados dos boletins epidemiológicos enviados pelas prefeituras, o número de novos casos de Covid no Grande ABC despencou na última semana. Foi registrada diminuição de 72,95% da última semana de fevereiro para a primeira deste mês. A 102° semana da pandemia (20 a 26 de fevereiro) registrou 4.138 novos casos do vírus, enquanto na última semana (27 de fevereiro a 05 de março), foram contabilizados 1.119 diagnósticos.

Os óbitos também tiveram queda nesse mesmo período. Na última semana de fevereiro foram registradas 49 mortes em decorrência da Covid contra 18 falecimentos na última semana - diminuição de 63,26% nos casos.