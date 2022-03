Kim Kardashian fala pela primeira vez sobre seu relacionamento com Pete Davidson

09/03/2022 | 15:10



Kim Kardashian contou sobre o seu relacionamento com o humorista Pede Davidson, pela primeira vez, durante uma entrevista para a revista Variety nesta quarta-feira, dia 9 - os pombinhos assumiram o namoro em novembro do ano passado.

Ainda não gravei com ele, mas não me oponho a isso. É só que não é o que ele faz. Mas se houver algum evento e ele estiver lá, ele não vai poder dispensar as câmeras. Eu acho que vamos filmar algo bem legal [juntos], mas não é para essa temporada, contou a empresária sobre a nova série do clã Kardashian-Jenner no Hulu.

Como nos conhecemos, quem falou com quem e como aconteceu, todos os detalhes que todos querem saber... Vou explicar tudo [na série], explicou.

Ela também falou do seu ex-marido, Kanye West.

Estar no olho do público e ter conflitos públicos nunca é fácil. Mas eu realmente acredito em lidar com tudo isso de maneira privada. (...) Eu nunca criticaria o pai dos meus filhos em um programa de TV. Isso não é do meu feitio e nunca me deixaria bem. Eu sempre vou respeitar o que as crianças podem ver.

A verdade é que somos uma família. Sempre vamos nos amar e nos respeitar. Há momentos que isso pode não parecer, mas há muitos momentos positivos. Acredito que seja importante para que as pessoas vejam que as coisas não são perfeitas o tempo inteiro, mas podem melhorar.

Pete, por sua vez, segundo informações de uma fonte próxima a Kim para a revista People, está mantendo a calma em meio às mensagens de West, no entanto não está em uma situação confortável.