Estado autoriza público total nos estádios de São Paulo

Dérek Bittencourt



09/03/2022 | 14:20



As próximas rodadas do Campeonato Paulista das séries A-1, A-2 e A-3 poderão ter 100% de público nas arquibancadas. Foi o que determinou no início da tarde desta quarta-feira o governador do Estado, João Doria (PSDB). Em razão do agravamento da pandemia da Covid no início do ano, as praças esportivas tiveram limite de 70% da capacidade de lotação, com uso obrigatório de máscara. A nova medida, porém, permite que o torcedor escolha pelo uso ou não do equipamento de proteção.

Também estarão sob esta determinação os demais esportes ao ar livre. A decisão foi tomada por orientação do Comitê Científico baseado no aumento dos índices de vacinação e da melhora dos indicadores da pandemia.

“Estão liberados todos os jogos de futebol com 100% de público e isso se aplica a todas as modalidades esportivas praticadas ao ar livre no estado de São Paulo. Não haverá a obrigatoriedade do uso de máscara, mas a recomendação é para que continuem usando máscaras. As pessoas que se sentirem bem podem continuar usando máscaras”, disse o governador João Doria em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

São Paulo tem 83% da população adulta com esquema vacinal completo e 98,8% com pelo menos uma dose da imunização. Entre crianças de 5 a 11 anos, 70,6% tomaram a primeira dose e 20,2% estão com o esquema vacinal completo.

Para acessar os estádios, no entanto, os clubes mandantes devem continuar exigindo comprovante do esquema vacinal completo. Caso alguém ainda não tenha concluído o esquema vacinal, deverá ter tomado ao menos uma dose de vacina e apresentar um teste negativo com validade de 48h para os do tipo PCR ou 24h para os testes de antígeno.