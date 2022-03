Halle Berry posa de calcinha em homenagem ao aniversário do namorado

09/03/2022 | 14:10



Halle Berry que está no auge dos seus 55 anos de idade já tinha aparecido anteriormente nas redes sociais mostrando que adora praticar esportes radicais e compartilhou algumas fotos andando de skate em suas redes.

Agora, a atriz compartilhou na última terça-feira, dia 8, algumas fotos usando um chapéu marrom, camiseta preta com o nome do namorado, um drink na mão e posou de calcinha para as câmeras. Isso tudo para fazer uma homenagem ao amado que estava completando os seus 52 anos de idade.

Um brinde ao único e inigualável! Feliz aniversário, VanO. Não é à toa que seu aniversário é no Dia Internacional da Mulher. Não há ninguém que eu conheça que acredite, apoie e encoraje as mulheres mais do que você. Que este ano traga de volta para você todo o amor e alegria que você dá! Eu te amo.

Que fofa! Vale lembrar que Halle Berry e Van Hunt assumiram um romance em meados de setembro de 2020, e que a atriz é mãe de dois filhos de diferentes casamentos - Nahla, de 13 anos de idade e de Maceo de apenas oito anos de idade.