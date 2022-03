Pedro Scooby confessa que conheceu atual esposa quando ainda era casado com Luana Piovani

09/03/2022 | 14:10



Amores de outras épocas? Confinado no BBB22, Pedro Scooby fez uma declaração para lá de surpreendente nesta quarta-feira, dia 9. Durante uma conversa com Arthur Aguiar e Paulo André, o surfista elogiou a esposa, Cíntia Dicker, e contou que a conheceu quando ainda era casado com Luana Piovani, mãe de seus três filhos.

A primeira vez que o atleta viu a modelo foi em um dos telões da Times Square, em Nova York. E detalhe: na época, ele estava viajando com Piovani e ambos comentaram como Cíntia era muito linda. Tempos depois, enquanto o ex-casal andava pelo Leblon, no Rio de Janeiro, a dupla viu Cíntia saindo de um prédio.

- Mesma coisa que você falar que o Brad Pitt é o homem mais lindo do mundo e ver ele do nada na sua frente. Ela continuou andando e foi isso, disse Pedro.

Já separado de Luana, Scooby recebeu uma mensagem de Cíntia nas redes sociais e ficou extasiado.

- Mano, eu não estava acreditando. Era uma realidade tão distante. Como aquela mulher ia mandar mensagem para mim?

Após três meses do divórcio com a apresentadora, ele voltou para Nova York e encontrou a modelo em uma festa um amigo em comum. Os pombinhos aproveitaram que estava hospedados em apartamentos muito próximos e iniciaram a história de amor que dura até hoje. Em 2020, eles se casaram e oficializaram a união em Portugal.