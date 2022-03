22 motivos para viajar a Nova York em 2022

Redação

Do Rota de Férias



09/03/2022 | 13:55



Sempre em processo de transformação, a Big Apple ganha novos estabelecimentos, atrações e eventos constantemente. Por isso, quem vai à cidade sempre encontra passeios inéditos para fazer. Abaixo, veja 22 motivos que vão te fazer querer viajar a Nova York, nos Estados Unidos, em 2022.

22 motivos para viajar a Nova York

1. 30º aniversário da NYC Restaurant Week

As comemorações em torno dos 30 anos desse evento famoso, que atualmente ocorre duas vezes por ano, se iniciam em julho. Se for viajar a Nova York durante essa época, vale a pena aproveitar!

2. Mais lugares para se hospedar

Mais de nove mil novos quartos de hotel ficarão prontos este ano, incluindo o aguardado Aman New York Fifth Avenue, além do Ritz-Carlton NoMad e o Hard Rock Hotel New York. Já o Renaissance Hotels abrirá propriedades no Harlem e em Flushing nos próximos meses, enquanto o Virgin Hotel New York City e o Hotel Barrière Le Fouquet’s New York devem abrir neste verão. A Moxy Hotels vai inaugurar empreendimentos em Lower East Side e em Williamsburg, e o The Fifth Avenue Hotel está previsto para receber viajantes no outono.

3. O retorno de alguns clássicos da cidade

Com mais de 90 anos de história, o Bemelmans Bar retorna ao Carlyle Hotel, em Upper East Side. Outro símbolo do bairro, o The Palm Court, no The Plaza Hotel, ostenta um visual totalmente renovado e um novo menu inspirado na culinária norte-americana. Em Midtown, os visitantes agora podem voltar ao icônico Rainbow Room, de 1934, famoso por servir pratos da cozinha americana clássica e contemporânea para presidentes e celebridades.

4. Curta Nova York do alto

O observatório Edge, em Hudson Yards, recentemente passou a oferecer o City Climb, uma emocionante aventura para ver a cidade a 365 metros acima do solo. Este ano também marcou a estreia do RiseNY, uma experiência imersiva e interativa, em que se vê Nova York virtualmente suspenso a nove metros do chão.

5. Sabores internacionais em todos os distritos

O Queens abriga uma variedade de cozinhas internacionais. Para saborear receitas que vão do Leste Europeu ao Japão, os visitantes podem pegar o trem local 7. Já a Arthur Avenue, no Bronx, oferece alguns dos pratos mais gostosos da autêntica cozinha italiana.

6. Uma nova era para as viagens aéreas

O novo Terminal B do Aeroporto LaGuardia conta com 35 portões de embarque e novas lojas e restaurantes, incluindo Shake Shack e FAO Schwarz – já o Terminal C será inaugurado nos próximos meses. Ainda em 2022, o Aeroporto Newark Liberty entregará seu Terminal A remodelado e também ganhará um novo sistema de trem. E o Terminal 8 do Aeroporto JFK será reinaugurado em dezembro, totalmente renovado.

7. Uma cidade mais verde

O recém-reformado e ampliado Javits Center inaugurou seu telhado verde de 28,3 mil m², criando um santuário para a vida selvagem da região. Já o mais novo parque local, Little Island, oferece cantinhos tranquilos para o relax, locais para apresentações e, claro, ótimas vistas do Rio Hudson. O Central Park, por sua vez, criou o Central Park Climate Lab, para ajudar os parques urbanos a gerenciar os impactos das mudanças climáticas.

8. Novas experiências culinárias

Washington Heights recentemente ganhou a Dutch Baby Bakery, que serve doces sazonais frescos. Já o Rowdy Rooster, que oferece frango frito com tempero indiano, foi inaugurado em East Village. Além disso, o Place des Fêtes, de inspiração espanhola, vai chegar a Clinton Hill, no Brooklyn.

O etíope Makina Café abrirá um restaurante em Sunnyside, Queens, em abril, mesmo mês em que o Eisenberg’s Sandwich Shop, que existe há 91 anos em Manhattan, reabrirá com um novo nome, S&P. E Keith McNally e Daniel Boulud estão trabalhando para reabrir o Augustine também sob um novo nome no Distrito Financeiro.

9. Exposições que estreiam este ano

Até 14 de agosto, o Museu de História Natural exibe a mostra Tubarões, com modelos em tamanho real, fósseis, exposições interativas e muito mais. Já o Museu Nacional do Índio Americano apresentará Dakota Moderna: A Arte de Oscar Howe a partir de 11 de março.

Em abril, Jean-Michel Basquiat: King Pleasure estreia no Starrett-Lehigh Building, com obras nunca expostas ou raramente mostradas. A partir do dia 6, o Whitney Museum celebrará sua 80ª Bienal, apresentando uma variedade de artistas intergeracionais.

Em maio, o The Met Fifth Avenue traz a segunda metade da exposição Na América, do Costume Institute. Sob o nome Uma Antologia da Moda, a exibição reúne vestidos femininos e masculinos do século 18 até hoje, enquanto o Museu de Arte Moderna (MoMA) apresentará Henri Matisse: O Ateliê Vermelho, focada na pintura homônima de Matisse.

Em 1º de julho, o Brooklyn Museum sediará sua primeira exposição de pesquisa dedicada ao falecido artista e designer Virgil Abloh.

10. Estrelas e histórias amadas retornam à Broadway

Hugh Jackman retornou recentemente à Broadway para as apresentações de The Music Man; Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick estrelam a nova montagem de Plaza Suite; e Daniel Craig retorna à ribalta em 29 de março para Macbeth. Há ainda outros revivals, como For Colored Girls Who Have Considered Suicide/When The Rainbow Is Enuf, a partir de 1º de abril, e Hangmen, a partir de 8 de abril. Neste verão, a adaptação do best-seller O Caçador de Pipas também chega à Broadway.

11. A Nova York que você vê na TV

Com o retorno de Gossip Girl e And Just Like That à telinha, ambas ambientadas na Big Apple, os fãs podem fazer os tours que passam pelos locais onde as séries foram filmadas. A escadaria do Metropolitan Museum e o Grand Central Terminal, que aparecem em Gossip Girl, estão no passeio da On Location; e os fãs de Sex and the City podem apostar no tour com jantar no Buddakan ou com parada na Magnolia Bakery.

12. Compras em Nova York

Neste outono, os visitantes poderão visitar a nova loja principal da Tiffany & Co., na 727 Fifth Avenue, onde será reaberto o The Blue Box Café, que serve café da manhã.

13. Novos museus e instituições culturais

O Museu da Broadway será inaugurado na Times Square neste verão. Já o Louis Armstrong House Museum, no Queens, está passando por uma expansão física e programática, com conclusão prevista para este ano, que incluirá um clube de jazz.

Além disso, o Museu da Criança, no Bronx, também vai abrir as portas em 2022, depois de se mudar para uma nova casa em Mill Pond Park.

14. Festivais e festividades que retornam este ano

O Festival Afrofuturism ocorre no Carnegie Hall até o fim de março, enquanto a Asia Week, que rola por toda Nova York, vai de 16 a 25 de março.

O festival do 10º aniversário do NYCxDESIGN será realizado entre 10 e 20 de maio, e o de Tribeca, de 08 a 19 junho. Já a New York Fashion Week retornará em setembro.

15. Food halls com iguarias internacionais e comidas típicas

O Singapore Hawker Center, uma enorme praça de alimentação inspirada em Singapura, será inaugurado em breve em Midtown, trazendo culinária tradicional de 18 vendedores de comida de rua.

Neste outono, a Fundação James Beard também abrirá um salão com 18 barracas no Pier 57. Além disso, os visitantes que chegam ao Moynihan Train Hall podem escolher entre uma dúzia de fornecedores selecionados no Moynihan Food Hall, e, em breve, poderão desfrutar de um mercado completo, praça de alimentação expandida e três restaurantes exclusivos.

16. Explore o que há de novo em Staten Island

O aclamado Clinton Hall abriu sua sexta cervejaria na cidade no Empire Outlets, oferecendo uma seleção robusta de cervejas artesanais, vinhos e coquetéis, além de comida.

O novíssimo time de beisebol Staten Island Ferry Hawks começará a jogar na Liga Atlântica de Beisebol Profissional neste verão.

Vale destacar que a recém-lançada rota St. George no NYC Ferry agora oferece uma travessia direta para Battery Park City e Midtown West.

17. Celebrações do Orgulho o ano todo e em toda a cidade

O HAGS, primeiro restaurante requintado LGBTQ+, abrirá suas portas este ano no East Village. Já a Marcha do Orgulho será em 26 de junho; a Parada do Orgulho do Queens, em 05 de junho; e a Brooklyn Pride, em 11 de junho.

18. Novidades e renovações nos centros de artes cênicas

O Apollo Theatre, no Harlem, está passando pela primeira expansão de sua história, com a inauguração do Teatro Victoria em março. E o David Geffen Hall, parte do Lincoln Center e da Filarmônica de Nova York, reabrirá suas portas ao público neste outono.

19. Explore as grandes áreas ao ar livre nos cinco distritos

Nesta primavera, veja a floração anual das cerejeiras no Jardim Botânico do Brooklyn e na passarela do East River, na Roosevelt Island. Não perca o The Orchid Show, espetáculo de milhares de orquídeas expostas de forma dramática, no Jardim Botânico do Bronx. A Treetop Adventure, no Zoológico do Bronx, também reabre nesta primavera.

20. Experiências de bem-estar

O sazonal Winter Spa, no hotel The William Vale, coloca à disposição a melhor experiência de spa com saunas privativas ao ar livre e banhos em hidromassagens de cedro.

Governors Island oferece 20 experiências de bem-estar no QCNY. Com abertura prevista para a primavera, o spa do novo hotel Aman New York também será um bom lugar para relaxar. Ele contará com uma piscina coberta de 20 metros de comprimento, duas casas de spa e um terraço ao ar livre.

21. Nova York mais acessível

Mais um motivo para querer viajar a Nova York em 2022: os espetáculos O Rei Leão, Aladdin e Come From Away, da Broadway, implementaram performances amigáveis ????aos portadores de autismo, com ajustes como reduzir sons estridentes e eliminação de efeitos de luz que incidem na plateia.

O restaurante Contento, aberto em junho passado em East Harlem, conta com balcões de bar mais baixos para cadeirantes e um QR code no cardápio que permite que o menu seja lido em voz alta para pessoas com deficiência visual.

Já o Intrepid Sea, Air & Space Museum oferece programas gratuitos para visitantes com deficiência.

22. Eventos esportivos mundialmente famosos0

A maratona e meia-maratona NYCRuns Brooklyn será em 24 de abril, com percurso entre North Williamsburg e ao longo da orla, terminando no Prospect Park.

Em 1º de maio, haverá o TD 5 Boro Bike Tour. Já entre 29 de agosto e 11 de setembro é a vez do US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, no Queens.

E a Maratona TCS da Cidade de Nova York rolará em 06 de novembro, num percurso em que os corredores passam por todos os cinco distritos.

Planeje sua viagem

