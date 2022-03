Denise Rocha revela estar fazendo tratamento para engravidar e nega plástica nos seios: - Sempre foram grandinhos

09/03/2022 | 13:10



Após chocar a web ao aparecer nas redes sociais com uma aparência física completamente diferente, Denise Rocha lista os procedimentos estéticos que realizou para mudar o visual e revela o sonho de ser mãe. Em entrevista ao jornal Extra, e ex-participante do reality A Fazenda, que ficou famosa como a Furacão da CPI, compartilhou que está realizando tratamento para engravidar.

- Estou começando a fazer tratamento para isso. Sempre protelei muito a maternidade em favorecimento do trabalho.

Aos 38 anos de idade, a modelo está ciente do relógio biológico e não descarta a possibilidade de recorrer à fertilização.

- Penso como uma segunda opção.

Entre as opções de Denise também está a de ter filhos não biológicos.

- Já pensei e penso em adotar caso o tratamento não dê certo. Mas, infelizmente, no Brasil é muita burocracia para a adoção opina.

Contudo, a advogada não revelou se a maternidade será exercida de forma independente.

- Prefiro não falar se estou ou não com alguém por enquanto. Porque aí acaba dando errado.

Procedimentos estéticos

Repaginada, Denise Rocha revelou ao jornal os procedimentos estéticos que já realizou. Visando rejuvenescer o rosto e deixá-lo mais feminino, a advogada realizou um peeling de fenol e retirou o ácido hialurônico, colocado anos atrás.

- Eu fiz o inverso da maioria das pessoas. Minha médica retirou o ácido hialurônico com uma enzima chamada hialuronidase, depois ela refez a harmonização de uma forma mais delicada e feminina. Também fiz peeling de fenol que rejuvenesceu bastante. Antigamente não existia a hialuronidade para retirar. Eu tinha feito, e com o tempo eu vi que não tinha ficado legal. Encontrei uma biomédica que retirou o produto e refez. Refiz a boca, o peeling de fenol... Fiz tudo aos poucos. Como eu fiquei muito sem aparecer, as pessoas se assustam, né? Mas foi uma coisa bem gradativa, mas eu não pretendo mudar mais nada, não.

Além disso, a loira passou por uma harmonização facial, com preenchimento no rosto, lábios nariz, mandíbulas e maçãs do rosto. No entanto, ela negou ter turbinado os seios.

- Dizem que mexi no peito, mas sempre foram grandinhos. Só vou fazer isso após ser mãe.