Delegado Olim deve ser relator de processo contra Arthur do Val: “foi muito grave o que ele fez”

Sérgio Vieira



09/03/2022 | 12:51



A Assembleia Legislativa de São Paulo deu início, na manhã desta quarta-feira (9), ao rito processual que pode resultar na cassação do deputado estadual Arthur do Val, que se desfiliou do Podemos, por causa do teor machista e sexista dos áudios divulgados em que o parlamentar fala que “as ucranianas são fáceis porque são pobres”.

A Casa de Leis recebeu até hoje 21 requerimentos solicitando a abertura de processo por quebra de decoro contra Arthur no Conselho de Ética, composto por 10 deputados. Todos os ofícios foram apensados e, após 5 sessões legislativas (acontecem de terça-feira a quinta), os integrantes do grupo votarão pela admissibilidade ou não da abertura do processo. Provável relator do caso, o deputado Delegado Olim (PP) disse, em entrevista exclusiva ao Diário, que considera as falas de Arthur do Val “extremamente graves”. “Em sete anos que estou na Assembleia, nunca vi nada tão grave. Nós respeitamos a democracia, mas queremos ir a fundo nesse caso. O mundo inteiro está cobrando providências”, afirmou o parlamentar, que acredita que o processo esteja concluído em até 60 dias.

O parlamentar entende que a Assembleia não pode ser manchada pela atitude de um deputado. “Ele falou de mulheres vulneráveis. Não dá para entender. As pessoas hoje fogem da guerra e o Arthur foi lá aparecer. Não justifica o fato de dizer que não falou em público. Deu a entender o que ele pensa.”, afirmou Olim. “Até o Consulado da Ucrânia enviou requerimento. A população hoje nos cobra um posicionamento. Acredito em uma punição com rigor.” As punições podem ser de advertência, suspensão do mandato ou cassação. “Como integrante do Conselho, vou me posicionar nos autos, dando direito à ampla defesa do deputado.” Com o parecer concluído, a votação será em plenário. Para ser cassado, é necessário que 48 deputados votem a favor.

Para o deputado estadual, porém, a carta divulgada ontem por Arthur do Val aos colegas de parlamento, em que diz que não será candidato à reeleição, não deve mudar sua situação. “Ele chegou ao fundo do poço, mas é o responsável pelo que fez. Deveria ter pensado. É muito fácil arrumar atrito, como faz a turma do MBL (Movimento Brasil Livre), para gerar visualizações nas redes sociais.”

Delegado Olim enxerga que o caso de Arthur do Val é diferente do caso de Fernando Cury (Cidadania), que foi suspenso por 180 dias por ter tocado, em plenário, no corpo da deputada Isa Penna (Psol). “É mais grave porque ele foi à guerra e atacou as mulheres.”