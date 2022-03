Biden emite decreto para EUA avaliarem riscos e benefícios de ativos digitais

09/03/2022 | 12:19



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu nesta quarta-feira, 9, um decreto executivo que instrui o governo norte-americano a avaliar os riscos e benefícios de ativos digitais, além de estudar a viabilidade da emissão de moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês).

A Casa Branca já havia antecipado, nesta quarta-feira pela manhã, os detalhes da resolução, que busca estabelecer um norte para a abordagem regulatória do setor.

Segundo nota, entre os objetivos, as autoridades devem examinar as maneiras como os criptoativos podem afetar as sanções econômicas impostas pelos EUA e os esforços contra crimes financeiros.