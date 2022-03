Estado libera o uso de máscaras ao ar livre

Renan Soares

09/03/2022 | 12:46



O Governo do Estado de São Paulo anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (9), que vai iniciar a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos a partir de hoje. O anúncio da liberação foi feito em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o governador do Estado, João Doria (PSDB), as pessoas podem circular sem máscara em espaços que não haja teto, como áreas abertas de shoppings, praias, parques e calçadas. A recomendação vem do comitê de especialistas, que se reuniu nesta semana para analisar a situação atual da pandemia no Estado. O uso obrigatório de máscaras em São Paulo está em vigor desde maio de 2020.

“Este decreto libera o uso de máscaras pela população em ambientes abertos em todo o Estado de São Paulo, isso se aplica a ruas, praças, parques, pátios de escola, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos, e outras áreas correlatas em todo o Estado, o uso de máscara (continua) obrigatório ainda apenas para ambientes fechados, como salas de aula, transporte público escritórios de trabalho, cinemas e teatros”, disse o governador ao anunciar a decisão.

