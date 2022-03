Pai de Vyni não acredita que filho está apaixonado por Eliezer no BBB22

09/03/2022 | 12:10



Amizade ou romance? Ao que parece, a relação de Vyni e Eliezer no BBB22 segue dando o que falar aqui fora. Logo após o cearense ser repreendido pela produção do reality por tentar filmar o pênis do colega de confinamento, o pai de Vyni decidiu se pronunciar sobre a amizade dos dois.

Na última terça-feira, dia 9, Vinicius se aproximou do órgão genital de Eliezer com o celular ligado e deixou o outro brother desconfortável. Enquanto o ângulo inusitado da cena era mostrada no telão da sala, Eli questionou:

- O que você vai fazer, Vyni?

- Tira a mão, tira a mão. Já fiz isso com o Gustavo [...] Uma foto do Pão de Açúcar, respondeu o bacharel em direito.

- Não, repreendeu Eli.

Na mesma hora, o sinal da casa soou e uma mensagem de alerta apareceu na tela. Com toda a repercussão que a relação dos dois está tendo na internet, Cícero Souza, pai do cearense, comentou ao jornal Extra que não concorda com a opinião dos internautas de que o filho estaria apaixonado pelo amigo.

Até onde eu sei, Eli é hétero, né?! Então, apesar de não acompanhar muito o dia a dia, o que vejo é uma amizade sincera dos dois. Meu filho é assim na vida dele, exatamente como está sendo na casa. Carinhoso, parceiro, amigo dos amigos. [...] A orientação sexual dele nunca foi um problema e continua não sendo. Isso não define caráter nem a índole de ninguém. Óbvio que, como pai, eu fico preocupado com o que podem fazer contra ele por conta de tanto preconceito, disparou.