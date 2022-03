Maíra Cardi faz vídeo ironizando grito de guerra de Jade Picon: - Vem chupar seu pirulito

09/03/2022 | 12:10



Jade Picon foi eliminada do BBB22 e Maíra Cardi não poderia perder a oportunidade de alfinetá-la após a alta rejeição do público. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a coach usou contra a influencer a promessa que ela fez com os aliados do quarto lollipop caso permanecesse na casa - além de ironizar o grito de guerra criado por eles.

Horas antes da eliminação, Jade havia combinado com Laís, Eslovênia e Viny de comemorar a vitória do paredão pulando na piscina.

- Se der certo, a gente pula na piscina e grita: Chupa esse pirulito!

Contudo, ela não conseguiu seguir com o planejado e Maíra não perdoou o momento. No vídeo publicado no Instagram, a esposa de Arthur Aguiar, que era grande rival da empresária no jogo, surge segurando pirulitos gigantes nas mãos e ironiza a promessa feita pela ex-sister.

- Na piscina? Grita? Chupa esse pirulito? CHUPA ESSE PIRULITO! Vem chupar seu pirulito até ano que vem Jadoca, vem ser líder da sua própria vida.

Em outro momento, a coach aparece acompanhada de um grupo de mulheres e volta a gritar a frase. Vale lembrar que o pirulito refere-se à tradução em português para lollipop.