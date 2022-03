Charge - 9 de março de 2022

Seri



Após as chuvas que atingiram o Grande ABC domingo e segunda-feira, os moradores conviveram com mais um transtorno: a falta de energia elétrica. Alguns bairros, como o Parque do Governador, em Rio Grande da Serra, chegaram a ficar 40 horas sem abastecimento. A situação motivou o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) a levar o assunto para encontro entre os prefeitos marcado para hoje, no colegiado, no intuito de organizar ação conjunta para cobrar melhoria da Enel Distribuição SP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia. Texto: Aline Melo/ DGABC

