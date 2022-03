SAGA anuncia torneio de Free Fire com premiação total de R$ 3 mil

Da Redação, com assessoria

09/03/2022 | 11:55



A SAGA, rede de escolas de games e arte digital, anuncia o SAGA eSports, torneio de Free Fire que distribuirá uma premiação total de R$ 3 mil entre os dez primeiros colocados. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente até 26 de março pelo formulário disponível neste link.

O modo de disputa do SAGA eSports será o Battle Royale: Solo, em que os jogadores participam do campeonato de forma individual e podem escolher entre jogar no mobile ou no emulador (PC). As regras da competição serão as mesmas utilizadas pela Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), em que a pontuação se dá tanto por colocação na partida quanto por quantidade de kills.

O torneio de Free Fire terá etapas classificatórias, que ocorrerão em 2 e 3 de abril. As semifinais, por sua vez, serão disputadas entre 9 e 10 de abril, enquanto a grande final está marcada para 16 de abril. Nas primeiras fases, os inscritos serão divididos em grupos e se enfrentarão em uma dinâmica de eliminação simples com única queda (partida). Já a decisão terá quatro quedas MD4 e definirá os dez melhores colocados. Os vencedores serão premiados da seguinte forma:

1º lugar: R$ 700

2º lugar: R$ 450

3º lugar: R$ 400

4º lugar: R$ 350

5º lugar: R$ 300

6º lugar: R$ 250

7º lugar: R$ 200

8º lugar: R$ 150

9º lugar: R$ 100

10º lugar: R$ 100

Além do prêmio em dinheiro, os três melhores colocados receberão um kit da Kaspersky, apoiadora oficial do torneio de Free Fire da SAGA. O pacote é composto por uma licença de um ano do antivírus Kaspersky Security Cloud, uma pelúcia do urso Midori Kuma da Kaspersky, um adesivo, um copo de café e uma sacochila personalizada. Já os participantes que terminarem entre o quarto e o décimo lugar, ganharão uma licença de um ano do antivírus Kaspersky Security Cloud.