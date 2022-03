Bruna Marquezine comemora papel em 'Besouro Azul', filme da DC Comics

09/03/2022 | 10:49



A atriz Bruna Marquezine está no elenco do filme do herói Besouro Azul, da DC Comics. Em seu Instagram, a brasileira compartilhou vídeos do momento em que recebeu o convite do diretor de cinema A´ngel Manuel Soto. Ao saber da novidade, a brasileira começou a chorar e disse estar grata.

"Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu", escreveu ela na publicação.

No momento da notícia, Bruna estava em Nova York e realizou uma videochamada com o diretor, que estava em Los Angeles. "Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo."

E completou: "Uma brasileira em um filme de super herói da DC? E essa brasileira sou eu? Quê? Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias."

Ela também agradeceu a Ángel, DC, Warner, sua equipe e seus fãs - e disse que falará mais sobre o filme em breve. "Prometo voltar aqui pra falar mais sobre essa conquista e sobre esse projeto incrível assim que eu me recompor."