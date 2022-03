Meteoro em Petrópolis (RJ): veja imagens captadas na última segunda-feira

Bianca Bellucci

Do 33Giga



09/03/2022 | 10:55



Na segunda-feira (7), por volta das 22h30, foi registrado um meteoro em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O fenômeno foi captado e divulgado pelo projeto Exoss Citizen Science, plataforma colaborativa que estuda eventos similares no Brasil e no mundo.

O meteoro em Petrópolis (RJ) foi classificado como um bólido. Isto é, quando um pedaço de rocha espacial atinge a atmosfera da Terra em alta velocidade, deixa uma trilha ionizada duradoura e, ao final, explode. Tal passagem não causa riscos ao planeta, uma vez que o fragmento costuma se vaporizar no processo. Veja o registro desta segunda-feira:

A Exoss Citizen Science pede para quem visualizou ou registrou o meteoro em Petrópolis (RJ) – bem como outros eventos – relatar o corrido na plataforma, por meio deste link. O conteúdo pode contribuir com as pesquisas do projeto.