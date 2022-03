Leo Picon compara Arthur Aguiar com Juliette após Jade ser eliminada do BBB22: Você escolheu o inimigo errado

09/03/2022 | 10:10



Ao que parece, a família Picon apreciou uma bela torta de climão na última terça-feira, dia 8! Logo após Jade Picon ser eliminada do BBB22 com 84,93%, no segundo maior paredão da história do reality - contra Arthur Aguiar e Jessi, Leo Picon, irmão da ex-participante, entrou ao vivo no Bate-Papo BBB e comparou o ator com Juliette, vencedora da edição de 2021.

- Existe aí um movimento #ForaJade. No dicionário aqui, para você entender, o Arthur é a nova Juliette. Você escolheu o inimigo errado. Você se associou às pessoas erradas. A Laís me fazia gostar mais do Arthur do que desgostar dele, disparou Leo, fazendo uma comparação com o rival e a aliada da irmã.

- Seguir o coração é muito bonito, muito romântico, mas às vezes não dá certo, né? [...] Fica tranquila, do meu lado, no meu coração você está aqui presente... Está tudo certo, completou o influenciador.

Tem mais! Em determinado momento, quando Rafa Kalimann conversava com Jade, o irmão causou certos constrangimentos na apresentadora. Isso porque o garoto disse que iria fazer uma festa.

- Leo, está aproveitando para fazer propagando aqui, cara? No ao vivo?, reclamou Rafa.

E não parou por aí. Em outra ocasião, Kalimann quis saber se Leo aprova Paulo André, affair de Jade dentro do casa, como cunhado, e ele retrucou:

- Maravilhoso. E eu quero saber de você, Jade, você aprovaria a Rafa como a sua cunhada?

- Vai ano, vem ano, e o Leo não desiste, respondeu a modelo, sem graça.

- Estou morrendo de saudade de você, louco pra te abraçar, e eu nem estou falando com você, Jade, estou falando com a Rafa, brincou o loiro.

Já na manhã desta quarta-feira, dia 9, Leo Picon usou as redes sociais para apoiar a a irmã e dizer que, apesar das brincadeiras, está do seu lado.

Deixando as brincadeiras de lado, Jade só me deu orgulho! Sou eternamente apaixonado pela minha irmã! E ela vai receber todo amor, carinho e acolhimento que ela merece!, escreveu no Twitter.