Taxas de juros recuam com exterior e produção industrial fraca fica em 2º plano

09/03/2022 | 09:46



Os juros futuros recuam em toda a curva e o movimento é mais acentuado nos longos, que subiram ontem e nesta quarta-feira (9) são influenciados pelo recuo do petróleo em meio à melhora do humor externo, apesar das preocupações com a guerra na Ucrânia ainda estarem no foco.

A queda de 2,4% da produção industrial em janeiro, na margem, perto do piso das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast (-2,7% a +1,1%) fica mais em segundo plano, segundo traders, diante da piora do cenário para economia com a guerra.

Às 9h15 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 12,06%, de 12,26% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 caía para 12,21%, de 12,38%, e o para janeiro de 2024 caía para 12,70%, de 12,82%. Na ponta curta, o DI para janeiro de 2023 recuava para 12,970%, de 13,057% ontem no ajuste.