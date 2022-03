Gal Gadot anuncia participação em novo filme de espionagem da Netflix

09/03/2022 | 09:11



Será que temos uma nova espiã na área? Gal Gadot usou as redes sociais para revelar que irá participar do novo filme de espionagem da Netflix. Intitulado Heart Of Stone, pouco ainda se sabe sobre o longa. No entanto, a intérprete de Mulher-Maravilha já entregou que as gravações estão a todo vapor.

Na clique postado no Twitter, Gal aparece em frente às câmeras com os braços cruzados. Vestida de preto e branco, a atriz ainda exibe os cabelos mais curtos do que os fãs estão acostumados no filme da heroína. Já na legenda, ela anunciou o nome de sua nova personagem.

Rachel Stone. Prazer em conhecê-lo!, escreveu.

Além de Gadot, estão confirmados no elenco Jamie Dorna e Alia Bhatt. A produção, que promete ser uma versão feminina de James Bond e Missão Impossível, terá direção de Tom Harper e ainda não há previsão de estreia.