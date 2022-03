Naiara Azevedo comemora eliminação de Jade Picon do BBB22 com vídeo debochado: Pirulito de milhões

09/03/2022 | 09:10



O deboche veio! Naiara Azevedo, terceira eliminada do BBB22, usou as redes sociais para comemorar a eliminação de Jade Picon após um paredão ao lado de Arthur Aguiar e Jessilane.

Após a saída da influenciadora, que recebeu 84,93% dos votos, a cantora postou um vídeo debochado em suas contas do Instagram e Twitter. Aparentemente bem feliz com o resultado, Naiara surgiu chupando um pirulito e deixou a rivalidade com os lollipopers explícita.

- Pobre pirulito... Póbi, póbi pirulito, disse ela aos risos.

Nos comentários das publicações, os internautas se divertiram:

Amei, maravilhosa, disse um seguidor.

O deboche de milhões, escreveu outro.

Aí eu amo o deboche da gata kkkk, divertiu-se uma terceira.

Minutos depois da postagem, Naiara desejou boa sorte para Jade:

Fim de jogo ?. Fim das brincadeiras ? e vida que segue ? Jade te desejo muito sucesso e muita luz ! ! !, escreveu.