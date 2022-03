Bruna Biancardi se irrita ao ser comparada com Bruna Marquezine: Eu sou assim, sempre fui e quem me conhece sabe

09/03/2022 | 09:10



Bruna Biancardi perdeu a paciência com alguns internautas na última terça-feira, dia 8. Como você viu aqui no ESTRELANDO, a influenciadora passou por um procedimento estético no bumbum e posou ao lado da especialista nas redes sociais. O problema é que alguns internautas começaram a apontar que a clínica escolhida pela atual namorada de Neymar Jr. era a mesma frequentada por Bruna Marquezine.

Na verdade, essa comparação entre as duas já é algo recorrente nas redes. Vira e mexe, Biancardi recebe comentários com a acusação de estar copiando o estilo, cabelo e jeitos de Marquezine.

Com os recentes acontecimentos, a atual de Neymar Jr. decidiu rebater os haters.

A dra e a clínica me convidaram, não fui eu que fui atrás delas. Essa foto é feita com todas as pacientes, assim, desse mesmo jeitinho. Eu não quero imitar ninguém. Foram vocês mesmas que começaram com essa história de eu ser parecida com x ou y. E agora vocês estão obcecadas. Isso já passou um pouquinho do limite. Se eu passo um batom, se eu uso uma roupa, se eu sento de uma maneira, se eu sorrio de um jeito, se eu vou em um lugar, se eu vou em um lugar? Até o cachorro que eu tenho há anos virou um problema. Tudo se resume a isso. Eu sou assim, sempre fui e quem me conhece sabe.

E se já não estava claro o suficiente, Biancardi também aproveitou para comentar o que acha de Marquezine.

Não conheço a Bruna pessoalmente e não tenho absolutamente nada contra ela. Por que eu teria? A admiro como mulher, como diversas outras que também admiro, e isso não é inveja. Se vocês aprenderam que o certo é gostar apenas de uma pessoa e menosprezar as demais, aprenderam errado. Parem de criar comparações com intuito de rivalidade e aproveitem o tempo de vocês fazendo coisas produtivas. Vocês vão ver como tudo vai fluir.