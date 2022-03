Camila Cabello brinca após mostrar seios em entrevista e revela que recusou tapa-mamilos

09/03/2022 | 09:10



Gente como a gente, o novo lema de Camila Cabello é vivendo e aprendendo! Logo após ficar em saia justa ao ser traída pelo figurino e deixar um seio à mostra durante entrevista ao The One Show, da BBC, a cantora usou as redes sociais para brincar com a situação inusitada e revelou que recusou tapa-mamilos oferecido por estilista minutos antes do programa.

Na ocasião, a intérprete de Havana estava participando do programa via chamada de vídeo quando decidiu fazer uma dancinha para divulgar o novo single Bam Bam, em parceria com Ed Sheeran. No entanto, o ombro direito da camisa escorregou, deixando escapar mais do que devia. Camila, por sua vez, contornou muito bem a situação e continuou exibindo os passos de dançar, já Alex Jones e Jermaine Jenas, os apresentadores, não esconderam a surpresa.

Diante da repercussão, Cabello fez uma publicação para lá de bem-humorada no TikTok e escreveu:

Quando minha estilista perguntou se eu queria tapa-mamilos e eu disse que não.

No vídeo, ela dubla uma música ao fundo que diz quem me dera ter uma máquina do tempo. Nos comentários, a artista também interagiu com os fãs e se referiu aos mamilos como fofos.