Arthur Aguiar ultrapassa Jade Picon e lidera índice de popularidade do BBB 22

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/03/2022 | 08:55



A Cortex, empresa de inteligência de dados, divulgou a segunda edição do índice de popularidade dos participantes do Big Brother Brasil. No novo ranking, Jade Picon, que tinha a liderança absoluta, perdeu o pódio para Arthur Aguiar, antes em sexto lugar.

Claudio Bruno, Innovation & Offering Evangelist Director na Cortex, explica que a rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar gera entretenimento ao público, fazendo com que o índice de popularidade deles fique maior que o dos outros BBBs. “Os dados colhidos mostram o quanto a atitude de um participante pode mudar todos os números referentes a ele, tanto para o bem quanto para o mal”, afirma.

O levantamento da Cortex foi feito a partir do monitoramento das menções aos nomes dos participantes na imprensa, nas redes sociais de líderes de opinião e nas buscas no Google, além de analisar em paralelo o desempenho online nos próprios perfis de cada brother, usando o engajamento e o número de seguidores.

Abaixo, confira o índice de popularidade do BBB 22. A pontuação varia entre 100 (máxima) e 0 (mínima):

Participante do BBB 22 Popularidade nas redes sociais

Arthur Aguiar 90 Paulo André 66,5 Jade Picon 66,4 Pedro Scooby 66,3 Lucas Bissoli 50,9 Linn da Quebrada 44,5 Jessilane Alves 14,6 Vyni 14,4 Eliezer do Carmo 13 Douglas Silva 11,2 Laís Caldas 10,9 Natália Deodato 9,2 Eslovênia Marques 4,2