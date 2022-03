8 de março – 5 destinos que retratam a história das mulheres

Redação

Do Rota de Férias



08/03/2022 | 22:55



Em 8 de março celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Para as viajantes, é mais um motivo para descobrir lugares novos ou voltar os olhos para figurinhas carimbadas que são ótimas pedidas nas férias.

Seja para viajar sozinha, seja para viajar com a família ou amigas, confira cinco destinos que as mulheres amam selecionados pela ferramenta de reserva de hotéis Booking.com:

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers com a Get Your Guide.

8 de março: destinos que retratam as mulheres pelo mundo

Cleveland, Estados Unidos

Localizada na região nordeste de Ohio, Cleveland tem diversidade cultural e oferece muitas atrações, como o Museu de História Natural de Cleveland e o Rock and Roll Hall of Fame.

Outro destaque é o International Women’s Air & Space Museum, dedicado à história e cultura das mulheres em todos os setores da aviação e da engenharia aeroespacial. Perfeito para celebrar o Dia Internacional das Mulheres em 8 de março, o museu conscientiza o público sobre as contribuições que as mulheres fizeram – e continuam a fazer – nessa área.

Onde ficar

Localizado no coração de Cleveland, o elegante Drury Plaza Hotel Cleveland Downtown é perfeito para viajantes interessadas em cultura. O hotel fica a uma curta caminhada do International Women’s Air & Space Museum, assim como de outros pontos turísticos, como o Museu de História Natural de Cleveland e o Rock and Roll Hall of Fame and Museum.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Londres, Inglaterra

A capital da Inglaterra é um destino perfeito para viajar sozinha ou acompanhada das amigas ou da família. Com muita história para contar, Londres reúne restaurantes sofisticados e uma cada vez mais badalada cena fashion.

Para celebrar a data de 8 de março, vale a pena participar de um tour histórico sobre as operárias da região londrina conhecida como East End. No passeio, é possível aprender a respeito das trabalhadoras dos últimos séculos que viviam na região leste da capital.

Onde ficar

Com vista para a icônica Torre de Londres, a Tower Bridge e o Rio Tâmisa, o citizenM Tower of London é um ótimo ponto de partida para conhecer a história de Londres e curtir paisagens da cidade. Com pé-direito alto, os quartos apresentam uma decoração artística e bem iluminada. O hotel fica a apenas um minuto a pé do ponto de partida do passeio histórico sobre as operárias de East End.

Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, capital da Argentina, é famosa por reunir alta gastronomia, pontos históricos e ótima oferta de lazer. Para aprender sobre a história das mulheres, vale conhecer o Museo de la Mujer, que abriga exposições artísticas e documentais. O museu também examina a mudança no papel das mulheres ao longo da história, assim como os desafios enfrentados atualmente.

Onde ficar

Com academia e bar, o sofisticado Huinid Obelisco Hotel está localizado no centro de Buenos Aires. Há muitos pontos turísticos por perto, como o Teatro Colón e o Palácio Barolo. O hotel também está a uma curta caminhada do Museo de la Mujer.

Nápoles, Itália

A história das mulheres em Nápoles pode ser conhecida em um passeio a pé pelas ruas da cidade, que destacam figuras como a Rainha Sância de Maioca e a Santa Patrizia. Localizada no sul da Itália, esta cidade é um ótimo destino para fazer uma viagem com mulheres e começar a desbravar a Costa Amalfitana.

Onde ficar

O Nova Relais está localizado em um edifício clássico do século 18, com quartos decorados em estilo minimalista. O hotel fica perto de locais como o Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, as Catacumbas de Saint Gaudioso e a Piazza Bellini, de onde parte o passeio a pé que retrata a vida das mulheres na região.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Seul, Coreia do Sul

A capital da Coriea do Sul conta com arranha-céus modernos com templos budistas e palácios. No Museu da Guerra e dos Direitos Humanos das Mulheres, em Seul, as viajantes aprendem sobre a trágica história das “mulheres de conforto”, que foram escravizadas sexualmente por militares japoneses durante a Segunda Guerra Mundial.

O local analisa o problema da violência sexual em situações de conflito, advogando por um mundo não apenas livre da guerra, mas também da violência contra as mulheres.

Onde ficar

Com janelas panorâmicas, jardim na cobertura, uma piscina ao ar livre e academia, o Amanti Hotel Seoul fica a uma curta caminhada do badalado bairro de Hongdae. Além de estar perto do Museu da Guerra e dos Direitos Humanos das Mulheres, o hotel também fica próximo da Ewha Womans University, a maior instituição educacional feminina do mundo.