5 destinos que as mulheres amam no Brasil

São Roque, Campos do Jordão, Holambra, a Rota dos Vinhos paulista e Angra dos Reis estão entre os destinos que as mulheres amam no Brasil, de acordo com a startup Tripsz, que conecta viajantes a agências de excursões de ônibus. Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, confira detalhes sobre cada um deles para programar suas próximas ferias ou alguns dias de folga.

São Roque, em São Paulo

Um dos destinos que as mulheres amam no Brasil, São Roque é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo, com diversas atrações voltadas para as amantes da natureza. A menos de duas horas da capital paulista, a região contempla ainda uma boa oferta de restaurantes e diversas opções de lazer.

Campos do Jordão, em São Paulo

Charmosa por natureza, Campos do Jordão está no coração das viajantes. A cidade tem arquitetura em estilo suíço, bons restaurantes e ótima vida noturna. Também é um bom lugar para fazer passeios a céu aberto, já que concentra diversos parques e bosques.

Holambra, em São Paulo

Conhecida como a cidade das flores, Holambra é um município do estado de São Paulo, fundado em 14 de julho de 1948. O nome provém da junção das palavras Holanda, América e Brasil, em virtude da colônia neerlandesa que se firmou na região.

A cidade preserva as tradições trazidas pelos holandeses que se refugiaram no interior de São Paulo em meados do século passado, durante a Segunda Guerra Mundial. A produção de flores e plantas ornamentais teve início na década de 1970, quando a cidade começou a chamar atenção também de turistas. Hoje, é um dos destinos mais coloridos do Brasil, perfeito para visitar na primavera.

Rota do Vinho, em São Paulo

Muita gente não conhece, mas há uma Rota do Vinho que liga São Roque e Jundiaí, um entre os grandes destinos que as mulheres amam no Brasil. A região, que concentra diversas vinícolas, conta com cidades pitorescas, cercadas de muito verde, onde é possível relaxar de forma aconchegante e fazer uma viagem divertida com as amigas.

Angra dos Reis, no Rio de Janeiro

Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tem 365 ilhas, uma para cada dia do ano. É um destino dos sonhos para quem gosta de praias e áreas verdes. Uma vez na região, não deixe de visitar a Ilha Grande, onde fica a agitada Vila do Abraão, com restaurantes, bares e a charmosa Igreja de São Sebastião. Não deixe de fazer passeios de barco para conhecer outras ilhas do pedaço.