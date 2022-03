Muita bateria e potência: Tronsmart Bang é ideal para festas

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



08/03/2022 | 22:55



A empresa de tecnologia Tronsmart lançou uma nova caixa de som chamada 60W party Bluetooth speaker Tronsmart Bang. Ela é perfeita para festas e ambientes que exigem um som potente, já que vem com 2 tweeters e 2 woofers. Por conta desses alto-falantes, o aparelho reproduz bons agudos e graves, deixando as músicas mais nítidas. Confira um vídeo sobre a nova caixinha de som.

Divulgação Tronsmart Bang possui 2 tweeters e 2 woofers, dando mais potência para o som

Além de um sistema de áudio potente, a nova caixa de som tem 10800mAh de bateria. Isso garante muita praticidade, já que funciona por 15 horas sem precisar ser recarregada. Os compradores também conseguem utilizar o aparelho em conjunto com um assistente de voz. Dessa forma, é possível controlar dispositivos inteligentes ou selecionar uma nova playlist para tocar.

Divulgação Com a tecnologia Patented TuneConn, é possível conectar mais de 100 caixas

A caixa também vem com a tecnologia Patented TuneConn. Com isso, é possível conectar mais de 100 caixas para aumentar a potência e o som pelo ambiente. Além disso, os compradores conseguem personalizar o seu próprio aparelho. A Tronsmart Bang possui um aplicativo que permite aos usuários modificarem suas especificações. Além disso, o dispositivo possui NFC (Near Field Communication) que permite uma troca de informações sem fio de maneira segura.

Divulgação A caixinha possui uma alça ideal para ser levada para qualquer lugar

Esse novo produto é à prova d’água e também serve como um powerbank. Então, caso a bateria do seu celular esteja acabando, você consegue recarregar utilizando a caixa. As luzes do dispositivo podem mudar de acordo com a música, para dar mais vida ainda à festa. E é possível transportar o aparelho para muitos lugares, de forma prática e confortável, com sua alça.

Divulgação Tronsmart Bang pode ser utilizada como Powerbank

Para celebrar o lançamento da Bang, a Tronsmart criou um desafio no TikTok, em que os participantes poderão ganhar as novas caixas. Os interessados só precisam fazer um vídeo e adicionar a tag #Tronsmartbangbangjump, além de marcar o @tronsmartaudio.

Além disso, as pessoas que visitarem o site da Tronsmart hoje terão a chance de ganhar uma 60W party Bluetooth speaker Tronsmart Bang ao clicar no botão dourado. A caixinha começa a ser vendida hoje (8) por meio do site da Amazon, por $109,99.