Furiosa, Mary Poppins e mais: 55 personagens femininas que marcaram o cinema

Bianca Bellucci

Do 33Giga



08/03/2022 | 22:55



Alliance of Women Film Journalists (AWFJ) é uma organização norte-americana que tem o objetivo de apoiar mulheres que trabalham na indústria cinematográfica. Vez ou outra, também coloca suas afiliadas para participar de listas que exaltam o empoderamento feminino.

Uma delas é a Wonder Women Project (Projeto Mulher-Maravilha, em tradução livre). A instituição convidou as integrantes para indicar suas personagens favoritas do cinema. A ideia era celebrar grandes e fortes figuras da ficção que marcaram a história. Dos 500 nomes levantados, 250 foram colocados em votação. Na galeria, você confere as 55 personagens femininas escolhidas.

1. Marge Gunderson, de Fargo: Uma Comédia de Erros (1996) | Crédito: Divulgação/Metro-Goldwyn-Mayer
2. Ripley, da franquia Alien (1979-1997) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios
3. Thelma Dickinson, de Thelma e Louise (1991) | Crédito: Divulgação/Metro-Goldwyn-Mayer
4. Ilsa Lund, de Casablanca (1942) | Crédito: Divulgação/Warner Bros.
5. Scarlett O'Hara, de E o Vento Levou… (1939) | Crédito: Divulgação/Warner Home Video
6. Mary Poppins, de Mary Poppins (1964) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios 7. Clarice Starling, de O Silêncio dos Inocentes (1991) | Crédito: Divulgação/Metro-Goldwyn-Mayer
8. Nora Charles, da franquia A Ceia dos Acusados (1934-1947) | Crédito: Divulgação/Metro-Goldwyn-Mayer
9. Norma Rae Webster, de Norma Rae (1979) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios
10. Mildred Pierce, de Alma em Suplício (1945) | Crédito: Divulgação/Warner Bros.
11. Louise Sawyer, de Thelma e Louise (1991) | Crédito: Divulgação/Metro-Goldwyn-Mayer 12. Dorothy Gale, de O Mágico de Oz (1939) | Crédito: Divulgação/Warner Home Video
13. Martha, de Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966) | Crédito: Divulgação/Warner Bros.
14. Furiosa, de Mad Max: Estrada da Fúria (2015) | Crédito: Divulgação/Warner Bros.
15. Ma, de O Quarto de Jack (2015) | Crédito: Divulgação/Universal Studios
16. Hildegard Johnson, de Jejum de Amor (1940) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures
17. Margo Channing, de A Malvada (1950) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 18. Ree Dolly, de Inverno da Alma (2010) | Crédito: Divulgação/Roadside Attractions
19. Jean Brodie, de A Primavera de uma Solteirona (1969) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios
20. Maude Chardin, de Ensina-me a Viver (1971) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures
21. Annie Hall, de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1978) | Crédito: Divulgação/Metro-Goldwyn-Mayer
22. Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada (2006) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 23. Jackie Brown, de Jackie Brown (1997) | Crédito: Divulgação/Miramax
24. Jo March, Adoráveis Mulheres (1994) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures
25. Yu Shu Lien, de O Tigre e o Dragão (2000) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures
26. Hermione Granger, da franquia Harry Potter (2001-2011) | Crédito: Divulgação/Warner Bros.
27. Rose Sayer, de Uma Aventura na África (1951) | Crédito: Divulgação/United Artists 28. Loretta Castorini, de Feitiço da Lua (1987) | Crédito: Divulgação/Metro-Goldwyn-Mayer
29. Norma Desmond, de Crepúsculo dos Deuses (1950) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures
30. Nina Ivanovna Yakushova, de Ninotchka (1939) | Crédito: Divulgação/Metro-Goldwyn-Mayer
31. Rebecca Morgan, de Lágrimas de Esperança (1972) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios
32. Princesa Leia, da franquia Star Wars (1977-2019) | Crédito: Divulgação/Lucasfilm 33. Princesa Ann, de A Princesa e o Plebeu (1953) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures
34. Emma "Billie" Dawn, de Nascida Ontem (1950) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures
35. Alice Hyatt, de Alice Não Mora Mais Aqui (1974) | Crédito: Divulgação/Warner Bros.
36. Aurora Greenway, de Laços de Ternura (1983) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures
37. Paikea, de Encantadora de Baleias (2002) | Crédito: Divulgação/Newmarket Films
38. Jean Louise "Scout" Finch, de O Sol É Para Todos (1962) | Crédito: Divulgação/Universal Studios 39. Doralee Rhodes, de Como Eliminar Seu Chefe (1980) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios
40. Annie Savoy, de Sorte no Amor (1988) | Crédito: Divulgação/Metro-Goldwyn-Mayer
41. Lola Lola, de O Anjo Azul (1930) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures
42. Mabel Longehetti, de Uma Mulher Sob Influência (1974) | Crédito: Divulgação/Cine-Source
43. Sarah Connor, da franquia O Exterminador do Futuro (1984-2019) | Crédito: Divulgação/TriStar Pictures 44. A Noiva, de Kill Bill: Volume 1 (2003) e Volume 2 (2004) | Crédito: Divulgação/Miramax
45. Sally Bowles, de Cabaret (1972) | Crédito: Divulgação/Allied Artists
46. Lucy Honeychurch, de Uma Janela para o Amor (1985) | Crédito: Divulgação/Curzon Film Distributors
47. Jane Craig, de Nos Bastidores da Notícia (1987) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios
48. Tess McGill, de Uma Secretária de Futuro (1988) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 49. Ada McGrath, de O Piano (1993) | Crédito: Divulgação/Miramax
50. Laine Hanson, de A Conspiração (2000) | Crédito: Divulgação/DreamWorks
51. Jean Harrington/Lade Eve Sidwich, de As Três Noites de Eva (1941) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures
52. Mammy, de E o Vento Levou… (1939) | Crédito: Divulgação/Warner Home Video
53. Katniss Everdeen, da franquia Jogos Vorazes (2012-2015) | Crédito: Divulgação/Lionsgate 54. Elle Reid, de Aprendendo com a Vovó (2015) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures
55. Olivia Evans, de Boyhood: Da Infância à Juventude (2014) | Crédito: Divulgação/Universal Pictures