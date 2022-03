BMW apresenta os novos modelos Série 8 e M8

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/03/2022 | 22:55



A BMW revelou nesta terça-feira (8) os novos modelos Série 8 e M8. A apresentação foi feita durante o Concurso de Elegância de Amelia Island, evento que ocorre anualmente na Flórida (EUA) e reúne tanto automóveis de coleção quanto opções 0km.

Dentre as novidades do Série 8, pode-se destacar a utilização do pacote M Sport independente da carroceria. Desta forma, tanto o modelo Coupé, quanto o Conversível e o Gran Coupé ganham para-choques, saias laterais, rodas e acabamentos mais esportivos. Outra novidade fica para a grade, que foi levemente redesenhada.

Por dentro, o Série 8 ganha mais esportividade graças ao volante M e outros atributos com o logo da divisão esportiva da BMW. O grande destaque, por sua vez, fica para a tela da central multimídia, que passa a ter 12,3 polegadas, proporcionando mais entretenimento para os ocupantes.

Preços, disponibilização no mercado e mais detalhes sobre os modelos Série 8 e M8 não foram revelado pela BMW.