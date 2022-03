Xiaomi: roteador Mesh AX3000 com wi-fi 6 dual-band chega por R$ 735

Da Redação

A Xiaomi anunciou a chegada do roteador Mesh wi-fi 6 Xiaomi AX3000 ao Brasil. O sistema Mesh, presente no dispositivo, permite combinar até dez roteadores para obter uma cobertura wi-fi mais completa para o usuário. O preço do gadget é R$ 735.

Com grande potência e abrangência, por meio do wi-fi 6 dual-band, o roteador garante Xiaomi AX3000 conexão estável para até 254 dispositivos simultaneamente. O produto pode ser encontrado no site oficial da marca https://www.mi.com/br e nas lojas físicas da empresa, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador.

Abaixo, veja os destaques do Xiaomi AX3000.

Potente

A partir da instalação de dois roteadores Mesh Wi-Fi 6 Xiaomi AX3000, por exemplo, o usuário tem uma cobertura wi-fi de até 371m². Com 10 roteadores, a abrangência chega em 1.855m². Mesmo com os usuários se movimentando no ambiente, os dispositivos se alternam automaticamente, sem necessidade de conexão em redes diferentes de wi-fi.

Inteligente e Prático

Quando uma falha é detectada no sistema do Xiaomi AX3000, toda a arquitetura da rede é replanejada para garantir a qualidade da conexão. O roteador é pré-configurado de fábrica, portanto, não exige nenhuma configuração especial, pronto para uso, sem a necessidade de auxílio profissional.

A tecnologia OFDMA permite que os roteadores processem fluxos de dados de vários dispositivos simultaneamente, quando os dispositivos exigirem maior transmissão de dados, reduzindo o congestionamento da rede e a latência.

Ultrarrápido

O Xiaomi AX3000 tem conexão Dual Band 802.11ax 2,4 GHz e 5 GHz com velocidade sem fio combinada de até 2976 Mbps. Mais que o dobro da velocidade de um roteador AC1200 padrão, garantindo maior otimização de tempo para os usuários executarem suas atividades.

Econômico

A tecnologia Target Wake Time integrada ao roteador só se conecta quando um sinal de transmissão é recebido, caso contrário, permanece no modo de suspensão. A função reduz efetivamente o consumo de energia e prolonga a vida útil do produto.

Design

A novidade apresenta antenas ocultas de alto desempenho e arquitetura térmica com dissipador de calor aprimorado de metal, características que garantem performance estável para a conexão rápida e prática a qualquer momento do dia.