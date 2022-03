Citroën 5 CV: o primeiro carro do mundo pensado para mulheres

Da Redação

Do 33Giga



08/03/2022 | 22:55



Apresentado no Salão Automóvel de Paris de 1922, há exatos 100 anos, a Citroën lançou no mercado o seu “petit citron”, o Citroën 5 CV. Ele se tornou o primeiro automóvel concebido para as mulheres, criado pelo próprio fundador da marca, André Citroën.

Os carros criados até então não tinham direção hidráulica ou servo freio, eram pesados e seus motores exigiam que o motorista estivesse atento para regular manualmente diversos pontos, como a mistura de combustível e até a pressão no tanque de combustível.

Isso significava que os carros eram destinados quase que exclusivamente ao público masculino, pois conduzi-los exigia muito esforço físico e, além disso, era uma tarefa que somente motoristas profissionais poderiam realizar. E naquela época os motoristas profissionais eram todos homens.

André Citroën sempre pensou em dar um passo além e enquanto outras marcas criavam carros caros e exclusivos para homens. Ele desenvolvia modelos para outros públicos: mais acessíveis e mais versáteis para jovens e mulheres que até então nunca tiveram a possibilidade de ter o seu próprio carro.

Inovadora também na comunicação, a campanha publicitária do Citroën 5 CV deu às mulheres enorme destaque, mais até do que ao próprio carro. Seu objetivo era que elas se sentissem à vontade para dirigir e incentivadas a ter o modelo.

Citroën 5 CV em detalhes

O Citroën 5 CV foi o primeiro carro popular produzido em grande escala na Europa e apresentado em cores muito vivas e alegres. Quase todas as primeiras unidades tinham sua carroceria pintadas na cor amarela com os para-lamas pintados de preto. Essa cor amarela, o seu tamanho e o formato da traseira do modelo fizeram com ele logo fosse conhecido como “Petit Citron” (“Pequeno Limão” em português, também brincando com o nome da marca).

Era um carro muito leve com um motor de 4 cilindros. Sua manutenção era muito simples, sua leveza e seus pneus estreitos tornavam muito mais suave sua condução e não era difícil usar os freios sem ter que ter pernas de atleta. Logo, o “Petit Citron” se tornou um sucesso entre o público feminino e uma pequena revolução social na época.