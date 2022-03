Guedes: não tem congelamento de preços de combustíveis, esquece esse 'troço'

08/03/2022 | 21:25



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a jornalistas na noite desta terça-feira, 8, ao deixar o prédio do Ministério, que "não tem congelamento" de preços de combustíveis. "Esquece esse 'troço'", respondeu o ministro, que entrou no carro e logo deixou o local.

Mais cedo, ao chegar ao ministério, Guedes afirmou que "só maluco congela preço", segundo imagem flagrada pelo R7. A afirmação foi feita em resposta a um questionamento de jornalistas sobre se congelaria o preço dos combustíveis.

Conforme noticiou ontem o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a disparada do preço do petróleo com a guerra no leste europeu levou o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) a começar a discutir, inclusive com o Congresso, o congelamento temporário do preço de combustíveis pela Petrobras, proposta a qual o Ministério da Economia é contra.

A intenção se basearia em um modelo no qual o custo de não repassar a alta do petróleo no mercado internacional seria bancado pela Petrobras e, em última instância, pelos seus acionistas.

Hoje, havia a previsão de o ministro se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o senador Jean Paul Prates (PT-RN), relator das propostas envolvendo combustíveis no Senado. Apesar dos boatos, o Ministério da Economia informou que não haverá reunião nesta noite.