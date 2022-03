BC russo anuncia novas medidas para controle de moedas estrangeiras no país

08/03/2022 | 19:48



O Banco Central da Rússia anunciou nesta terça-feira, 8, novas medidas que limitam as transações com moedas estrangeiras no país. Em comunicado, a instituição afirma que, até o dia 9 de setembro, os clientes poderão retirar no máximo US$ 10 mil de suas contas. Em caso de valor excedente, o mesmo será convertido em rublos russos com a taxa de mercado do dia.

Os bancos também não venderão dinheiro aos cidadãos durante a vigência da ordem temporária, segundo a publicação, o que tem potencial de levar a transações no mercado paralelo. Os cidadãos poderão abrir novas contas e depósitos em moeda estrangeira, mas só será possível retirar fundos delas em rublos, aponta o Banco Central russo.

Segundo o comunicado, nos bancos russos, cerca de 90% das contas em moeda estrangeira não excedem o valor de US$ 10 mil, ou seja, 90% dos titulares de depósitos ou contas em moeda estrangeira poderão receber integralmente seus fundos em dinheiro.