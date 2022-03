Vítor Pereira busca aperfeiçoar saída e posse de bola do Corinthians

08/03/2022 | 19:35



O técnico Vítor Pereira vai aos poucos introduzindo no Corinthians seus conceitos de que como quer que a equipe se comporte dentro de campo. Nesta terça-feira, o português concentrou suas atenções no treinamento na posse e saída de bola.

A intenção do treinador foi melhorar a condução de bola desde o campo de defesa até o ataque. Vítor Pereira afirmou, após a derrota para o São Paulo, que seu time é lento e que por isso precisa marcar forte a saída de bola do adversário, tendo até mesmo a colaboração do goleiro Cássio, em caso de contra-ataques do adversário. Por isso, os erros de passe precisam ser evitados.

O próximo compromisso do Corinthians será no sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, diante da Ponte Preta, pela 11ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista, competição na qual a equipe já está com vaga garantida para a disputa das quartas de final

Com problemas estomacais, o zagueiro João Victor e o atacante Jô não participaram das atividades juntamente com o grupo de jogadores. O lateral-esquerdo Fábio Santos, com dores lombares, permaneceu em tratamento.

No Paulistão deste ano, o Corinthians, líder do Grupo A, com 17 pontos, soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. O ataque marcou 12 gols, enquanto a defesa foi vazada sete vezes.