McDonald's fecha temporariamente operações na Rússia, por guerra na Ucrânia

08/03/2022 | 19:23



O McDonald's Corp. informou que fechará temporariamente suas 847 lanchonetes na Rússia, após investidores e consumidores pedirem que a cadeia rompa laços com o país, diante da invasão na Ucrânia.

A companhia disse que continuará a pagar seus 62 mil empregados no país e que não podia determinar quando reabriria suas operações na Rússia, sendo que avaliará qualquer passo adicional necessário. "Nossos valores significam que não podemos ignorar o sofrimento humano desnecessário visto na Ucrânia", afirmou o executivo-chefe, Chris Kempczinski, em mensagem a funcionários nesta terça-feira.

O McDonald's possui e opera 84% de seus restaurantes na Rússia, com o restante sendo franquias, com milhões de clientes ao dia. A companhia informou que tanto suas próprias lojas quanto as franquias serão temporariamente fechadas.

Além disso, o McDonald's opera 108 lanchonetes na Ucrânia, com quase 10 mil funcionários. Esses locais estão fechados, mas a companhia trabalha para manter a folha de pagamentos, informou ela na semana passada, em mensagem interna. Rússia e Ucrânia representaram 9% da receita da companhia no ano passado.