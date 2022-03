Paranapiacaba. A entrada da Vila. A Sociedade Lyra da Serra. Na Padaria do Mendes... ...a casa da Família Ferroviária...

Ademir Medici

Crédito das fotos 1 a 4 – Projeto Memória

ERA 4 DE MARÇO DE 2022

1 – A entrada da Vila Ferroviária, depois de uma viagem de cinco quilômetros em estradinha de terra que nasce na Estação Campo Grande: em amarelo, a igreja Assembleia de Deus ao lado da antiga padaria do Mendes

2 – Conjunto que forma a Sociedade Recreativa Lyra da Serra, cuja atração maior era o seu cinema: os imóveis são os próximos a serem restaurados

3 – No interior da antiga padaria do Mendes, a Família Ferroviária, exposição idealizada por Eric Tadeu Lamarca: em cada cômodo, a reconstituição de um lar dos velhos tempos

4 – Em cada janela, um olhar ao passado. Cai a neblina que lembra a fábula da noiva portuguesa impedida de se casar com o filho do engenheiro-chefe inglês: toda neblina simboliza seu véu branco e as lágrimas que caíram...

DIÁRIO HÁ 50 ANOS

Sábado, 11 de março de 1972 – Ano 14, edição 1789

ESPECIAL – Entre as árvores anãs, vive o velho samurai Matsumoto. Em uma ampla área arborizada, Riuichi Matsumoto leva uma vida tranquila criando carpas e cultivando pinheiros orientais, orquídeas, cogumelos e dedicando-se à avicultura. Um paraíso a Colônia Mizuho, no bairro Cooperativa, em São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 11 de março de 1992 – ano 33, edição 8016

CHAFARIZ URBANO – O rompimento de adutora no bairro Baeta Neves, em São Bernardo, alegrou a criançada, que brincou em meio a jatos d’água de até 10 metros. Foto: J. B. Ferreira

CULTURA & LAZER – Edson Celulari estreia amanhã (12-3-1992), no Teatro Municipal de Santo André, a peça “Calígula”.

MEMÓRIA – Simpósio prepara o II Congresso de História do Grande ABC.

EM 11 DE MARÇO DE...

1922 – Iolanda Panselli Capitanio nasce na Linha Jurubatuba, do Núcleo Colonial de São Bernardo, hoje bairro Assunção.

Crédito da foto 5 – Álbum familiar

DONA IOLANDA. Aos 102 anos, a mais antiga moradora nascida no bairro Assunção

1957 – Estavam em greve os funcionários da Sociedade Elni Produtos Manufaturados Ltda, de São Bernardo, motivados pela dispensa de 300 empregados.

De prontidão o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e Tecelagem de São Bernardo, presidido por Felipe Cordeiro.

Numa das assembleias, os grevistas pediram que fosse alterado o nome da rua da fábrica, a Avenida Elni, e optaram pela denominação de Avenida Redenção.

O pedido foi levado à Câmara Municipal pelo vereador Geraldo Faria Rodrigues.

Rotary São Caetano celebra seu sexto aniversário e homenageia o padrinho, Paiva Azevedo, do Rotary Santo André.

2017 – Reaberta a capelinha Santo Antonio, no bairro dos Casa. Linda. Toda restaurada. Obra sagrada dos moradores locais.



SANTOS DO DIA

Constantino

Santos Rufo e Zózimo

Eulógio de Córdoba

Sofrônio de Jerusalém

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Angatuba. Fundado em 11-3-1862 e elevado a município em 1885, quando se separa de Itapetininga.

Pelo Brasil: em Alagoas, Chã Preta; no Maranhão, Governador Eugênio Barros e Mata Roma; no Paraná, Guaraqueçaba; em Santa Catarina, Ibirama; e em Pernambuco, Jupi e Mirandiba

