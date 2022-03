Nikão deve reforçar o São Paulo no clássico de quinta-feira contra o Palmeiras

08/03/2022 | 16:13



Nikão deve reforçar o São Paulo no clássico de quinta-feira, às 20h30, contra o Palmeiras, no Morumbi, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. O meia-atacante retornou aos treinamentos, nesta terça-feira, após cumprir os protocolos de saúde por causa da covid-19.

O mesmo ainda não acontece com o goleiro Jandrei, também diagnosticado com o coronavírus. Outro que ficou de fora do treino foi o lateral-direito Igor Vinícius, com um problema no músculo da região posterior da coxa direita.

O técnico Rogério Ceni orientou uma atividade, que teve como principal objetivo fazer o grupo de jogadores trabalhar em alta intensidade tanto na marcação como na produção de jogadas ofensivas.

Um time provável para o São Paulo iniciar o duelo com o Palmeiras poderá formar com: Tiago Volpi; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni (Nikão), Calleri e Alisson.

O São Paulo lidera o Grupo B com 17 pontos, dois a mais que o São Bernardo. A Ferroviária soma dez, enquanto o Novorizontino, com apenas três, é a primeira equipe rebaixada para a Série A2 em 2023. A equipe de Rogério Ceni soma cinco vitórias, duas derrotas e dois empates no Paulistão.