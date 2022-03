João Guilherme é criticado após não se posicionar sobre paredão de Jade Picon no BBB22: Minha opinião não seria bem recebida

08/03/2022 | 16:10



Quem nunca deu aquela stalkeada no ex e se deu mal, não é mesmo? Gente como a gente, João Guilherme vire e mexe dá aquela espiada no BBB22 para ver a participação de Jade Picon, sua ex-namorada. No entanto, na última segunda-feira, dia 7, o ator recebeu uma chuva de críticas após não querer se posicionar sobre o paredão da moça contra Arthur Aguiar e Jessi. Será que ele está torcendo para Jade ficar ou sair?

Bom dia o que vocês fariam no meu lugar? #Fora..., perguntou no Twitter.

Logo em seguida, um seguidor aconselhou o filho de Leonardo a ficar neutro, ou seja, sem apoiar nenhuma torcida. O artista, por sua vez, concordou e explicou:

Sim, acredito que seja melhor mesmo. Até porque minha opinião não seria bem recebida. Mesmo válida.

Na mesma hora, a publicação não foi bem vista pelos fãs de Jade, que logo se revoltaram contra o rapaz:

Não seria bem recebida pois seria hipocrisia e interesse, nas primeiras semanas quando ela estava bem aqui fora você só faltava lamber a televisão, pagando de bom moço e agora está nessa, disparou um internauta.

Eu fico chocada que tem gente que nem conhece ela direito, sem convívio e tal e está apoiando ela. Você, que passou mais de três anos com ela, simplesmente vem e solta essa, enquanto ela só fala bem de você. Amadureça!, detonou outro.

Quer biscoito, João? Se for para postar algo do tipo e atrair mais hate é melhor nem postar, criticou o terceiro.

Eita!