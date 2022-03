Morre Luiz Cláudio Pereira, quinto maior medalhista paralímpico do Brasil

08/03/2022 | 15:50



O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) comunicou nesta terça-feira, a morte de Luiz Cláudio Pereira, presidente da Associação Brasileira de Rúgbi em Cadeira de Rodas (ABRC) e seis vezes campeão paralímpico representando o Brasil. Ele morreu aos 60 anos, em Medellín, na Colômbia, enquanto chefiava uma missão da seleção brasileira no país. A causa da morte não foi divulgada.

Com nove medalhas, sendo seis de ouro, Luiz Cláudio é o quinto maior medalhista paralímpico da história do Brasil, ficando atrás apenas dos nadadores Daniel Dias, Andre Brasil, Clodoaldo Silva e da velocista Ádria Santos.

Ele participou dos Jogos de Stoke Mandeville (1984), Seul (1988) e Barcelona (1992), quando disputou as provas de arremesso de peso, lançamento de dardo e de disco e pentatlo. "Dia muito triste para o esporte brasileiro, um ídolo que se vai, um amigo que perdemos. Sua contribuição para a causa da pessoa com deficiência nunca será esquecida por todos nós. Muito obrigado por tudo, descanse em paz", lamentou Mizael Conrado, presidente do CPB.

Luiz Cláudio ficou paraplégico aos 16 anos, quando sofreu um acidente durante uma luta de judô. Havia 14 anos, ele estava no comando da ABRC. Entre 2009 e 2013, também foi vice-presidente do CPB, ao lado de Mizael Conrado.