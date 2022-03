Bruna Marquezine é confirmada em elenco de 'Besouro Azul'

08/03/2022 | 15:42



A atriz Bruna Marquizine foi confirmada como uma das protagonistas do filme Bezouro Azul, da DC Comics. A informação foi divulgada pelo site norte-americano The Wrap.

No final do ano passado, Bruna revelou que fez um teste para interpretar a Supergirl no filme The Flash, mas ficou em segundo lugar.

Besouro Azul é um alter ego utilizado por três heróis diferentes, mas o novo longa terá foco na história do adolescente hispano-americano Jaime Reyes, que é o terceiro personagem a assumir o manto do escaravelho.

O herói possui uma armadura extraterrestre, em formato de besouro, que pode ser modificada para aumentar sua velocidade e força, além de possibilitar de criar armas, asas e escudo.

O papel principal será interpretado por Xolo Maridueña, o primeiro herói latino da DC. Os atores Belissa Escobedo e Harvey Guillén também estarão no elenco.

A previsão é de que o filme chegue aos cinemas em 18 de agosto de 2023.