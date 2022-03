'Para vocês amarem odiar', diz Camila Pitanga sobre nova personagem

08/03/2022 | 15:31



A atriz Camila Pitanga participou do Faustão na Band na segunda-feira, 7, e revelou detalhes de seu novo papel na primeira telessérie nacional da HBO Max. Camila será protagonista em Segundas Intenções, onde interpretará a vilã Lola.

"É uma série em que sou protagonista. Sou uma megera gente, é para vocês amarem me odiar. Ela Lola é classista, toda errada gente!", contou Camila durante a participação no programa.

Ela também disse que a expectativa é que a telessérie seja lançada em 2023 e contou: "É uma produção brasileira, feita em estúdios no Rio de Janeiro. Em julho a gente começa a gravar, então tem muito chão ainda. Como atriz, ainda estou assim, com toda a ansiedade do mundo."

Vale lembrar que na sexta-feira, 4, a HBO Max anunciou o concurso Uma Nova Estrela Para o Brasil, que irá escolher uma nova atriz para participar de Segundas Intenções. Nas próximas semanas, a competição deve virar uma das atrações do Faustão na Band e as inscrições já estão abertas.

A vencedora terá um ano de contrato assinado com a plataforma de streaming, além de atuar na telessérie brasileira.