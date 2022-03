Ele documentou a voz do Grande ABC. Fez carreira na Rádio Eldorado. Enraizou-se em Santo André. E aqui cuidou do som até fim...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/03/2022 | 05:30



Marcelo Duarte

(Jundiaí, 6-1-1950 – São Bernardo, 25-2-2022)

Marcelo Duarte foi o nome artístico de Aparecido Lopes de Almeida Filho, o Cido. Mais que um operador de som, um memorialista do som. Perfeccionista ao mesmo tempo em que, humilde, era desprovido de vaidades. Detestava se promover.

Não gostava de aparecer. E como aquilatar a importância do nosso Marcelo Duarte para a história do rádio do Grande ABC e do Brasil? – ele que era xará do jornalista Marcelo Duarte que perpetuou o “Você é Curioso”.

NO RADIO

Marcelo Duarte, o Cido, dedicou quase 60 anos aos serviços técnicos de audição. Começou menino, aos 15 anos, na Rádio Emissora ABC, de Santo André, colaborando com outras emissoras locais. Em 1973 se transferiu para a antiga Rádio Eldorado AM, onde permaneceu por 25 anos, até se aposentar em 1998.

Na Eldorado foi operador de som e de gravações, inclusive na FM, onde conviveu com nomes como Geraldo Nunes e Jô Soares. Lembrava a chegada de Jô à emissora, carregado de livros e discos de jazz para gravar e adiantar com ele vários programas para a semana seguinte.



HISTÓRIA E MEMÓRIA

Paralelamente, Marcelo Duarte realizou trabalhos técnicos nas áreas da historiografia e artística, entre os quais:

1 - Integrou a equipe que produziu o disco “Documentos Sonoros – Nosso Século”, obra referencial para a história brasileira e internacional lançado pela Editora Abril em 1980. Neste disco, Marcelo cuidou da mixagem e corte.

2 - Em 1997, gravou o espetáculo “Programa de Auditório”, no Cine-Teatro Carlos Gomes, em Santo André. O programa foi transmitido pela Rádio Eldorado no programa “São Paulo de Todos os Tempos”, que era produzido e apresentado por Geraldo Nunes.

As fitas do “Programa de Auditório” de 1997 estão sendo repassadas a Reinaldo Botelho, curador e coordenador da Casa do Olhar Luiz Sacilotto, para os festejos de reinauguração do Cine Carlos Gomes, agora em abril.



CINEMA

Marcelo Duarte filmou a Santo André dos anos 70. Documentou a cidade nos primórdios do Centro Cívico. Em vídeo, registrou referências como a Catedral do Carmo. E focalizou um desfile cívico-militar.

AO MICROFONE

Já aposentado, Marcelo Duarte continuou a realizar pesquisa musical. Criou, produziu e apresentou o programa “Viagem no Tempo” e produziu o programa “Recordações”, apresentado por Milton Grenzi pela Rádio ABC.

Em 1998, produziu e apresentou o programa “Memória”, pela mesma Rádio ABC, em parceria com esta página.

O MEMORIALISTA

Toda esta obra audiovisual Marcelo Duarte preservou. Tirou cópias. Garantiu a eternização de vozes, incluindo-se um CD de 60 minutos com trechos de entrevistas, programas e peças comerciais transmitidos no passado pelas emissoras locais e que integra o livro “Programa de Auditório” (2000).

Vários livros de Memória do Grande ABC reúnem documentos sonoros editados por ele. Os 33 programas “Memória” da Emissora ABC foram igualmente preservados por Marcelo Duarte.

As imagens em fotografia do Grande ABC são numerosas e ricas. O registro audiovisual é mais raro, daí a importância da obra de Marcelo Duarte neste campo.

O ADEUS

Aparecido Lopes de Almeida Filho, o Marcelo Duarte do Grande ABC, o Cido querido dos amigos mais próximos, era filho do Sr. Aparecido e de Dona Ernestina Gonçalves da Silva Almeida. Ele veio com a família para Santo André em 1954. Na cidade, realizou todos os seus estudos. Residia no Jardim Alvorada, onde mantinha um estúdio de rádio.

Ultimamente, colaborava com Emerson Santos, seu antigo colega da ABC e criador da WebRádio Eros, com estúdio em Mogi das Cruzes. Trabalhou com Emerson até o começo de fevereiro.

Marcelo Duarte parte aos 72 anos. Deixa a irmã Maria Lopes de Almeida e dois sobrinhos, Flavio e Ricardo. Foi sepultado no Memorial Jardim Santo André.

Crédito da foto 1 – Álbum familiar

IRMÃO ETERNO. Marcelo Duarte em seu estúdio no Jardim Alvorada, em Santo André: fará muita falta à Memória do Grande ABC e do rádio em geral

DIÁRIO HÁ 50 ANOS

Sexta-feira, 10 de março de 1972 – Ano 14, edição 1788

MANCHETE – Brasil quer órgão para defender o café na América Latina.

SANTO ANDRÉ – Comandos sanitários expulsam ambulantes na área da Petroquímica União.

POLÍCIA – Tenente-Coronel Valter Carvalho de Barros assume o 10º Batalhão da Polícia Militar, da linha Santo André a Paranapiacaba.

ESPORTES – Clube Atlético Pirelli, de Santo André, é bicampeão de boxe amador, tempo do técnico Antonio Carollo. Os campeões: Tatsuo Aschino (moscas ligeiro), Evaldo P. Souza (Penas) e João Batista dos Santos (meio pesado).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 10 de março de 1992 – ano 33, edição 8015

MANCHETE – Polícia Federal descobre novas pistas contra o ex-ministro Magri.

PRIMEIRA PÁGINA – Flores de março. Uma paisagem multicolorida, com quaresmeiras floridas em pleno verão, é o espetáculo proporcionado pela natureza. Foto: Alberto Murayama.

SÃO BERNARDO – O vice-prefeito Djalma Bom foi escolhido candidato da PT à sucessão do prefeito Mauricio Soares, ao vencer com 52,11% dos votos as previas no último final de semana. Os outros candidatos: Laurentino Hilário, Aldo dos Santos e Wagner Lino.

EM 10 DE MARÇO DE...

1902 – Do correspondente do Estadão em Ribeirão Pires: promete revestir-se de toda a solenidade a festa em honra ao glorioso São José, padroeiro desta localidade. A festa começará pelas novenas, no dia 10.

1922 - Do correspondente do “Correio Paulistano” em Paranapiacaba: realizou-se o casamento de Florêncio Machado com Bibiana de Carvalho, cujos pais e padrinhos são ferroviários. Na residência dos pais da nubente foi servido lauto banquete, seguido de baile animado pela orquestra do professor Oscar.

1957 – Marcado para o campo do CMTC Clube o Torneio Início da Série Juvenil da LECI (Liga Esportiva do Comércio e Indústria), com duas equipes de futebol da região: CA Pirelli e Juvenil Cerâmica.

Rotary de Santo André realizou reunião-jantar em homenagem ao Dia da Indústria (18 de fevereiro) e ao 52º aniversárodo Rotary Internacional (23 de fevereiro).

Polícia prende em flagrante três assaltantes que tinham roubado de José Moreira de Souza Neto, residente na Avenida Industrial, em Santo André, um paletó e uma carteira contendo 5 mil cruzeiros. Dois dos assaltantes residiam em São Caetano e o terceiro em Santo André.



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Campos Novos Paulista, Eldorado, Ituverava, Monte Aprazível e Patrocínio Paulista.

Pelo Brasil: no Rio de Janeiro, Barra do Piraí; em Minas Gerais, Belmiro Braga, Riacho dos Machados e Tumiritinga; no Piauí, Capitão de Campos e Luzilândia; no Pará, Salvaterra; e no Rio Grande do Note, Taipu.

HOJE

Dia do Conservador

Dia do Telefone

Dia do Sogro

SANTOS DO DIA

Mártores de Sebaste

Macário

Falecimentos

Santo André

Irene Corbaneze Previatello, 93. Natural de Santo Antonio da Posse (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arnaldo Muchon, 92. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Maria Alcione da Silva, 96. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Yolanda Gigli Ferreira, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

São Caetano

Marina Longo, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rosa Beltramin Garcia, 90. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Manoel de Souza Lima, 77. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Lúcia dos Reis Rocha, 70. Natural de Curvelo (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 7, em Santo André. Vale da Paz.

Mauá

Laércio de Souza, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Catarina Gomes Trevisan, 69. Natural de Joaquim Távora (Paraná). Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.