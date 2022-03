Bruna Marquezine é confirmada no elenco de Besouro Azul, novo filme da DC

08/03/2022 | 15:10



Bruna Marquezine está voando alto! A atriz brasileira foi confirmada nesta terça-feira, dia 8, no elenco do filme Besouro Azul, nova produção da DC Films. A informação é do site especializado em cinema The Wrap.

Ainda de acordo com o veículo, Bruna irá interpretar a protagonista feminina. Ela deve contracenar com Xolo Maridueña, conhecido por Cobra Kai. Além deles, o elenco também conta com Belissa Escobedo e Harvey Guillén.

A direção ficou por conta de Angel Manuel Soto, com roteiro assinado por Gareth Dunnet-Alcocer. O filme está previsto para estrear no dia 18 de agosto de 2023.

Em entrevista para o podcast Mamilos, Bruna relembrou quando foi quase escalada para interpretar Supergirl no filme The Flash. A atriz ficou em segundo lugar, na época, e o personagem foi assumido por Sasha Calle.

- Fiquei radiante. Mas se tem uma coisa que odeio nesse mundo é teste. A pessoa que sofre da síndrome de impostora odeia ser testada. Obviamente, vocês já entenderam que eu não peguei o papel, mas lembro que terminei aos prantos e falei: Tenho orgulho de mim nesse momento. Não importa a resposta, porque tenho orgulho do que fiz nesse teste.