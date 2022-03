Tadeu Schmidt é parado na Lei Seca e elogia fiscais: 'só posso aplaudir'

08/03/2022 | 14:54



Após o Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil, que se estendeu para o início da madrugada desta terça-feira, 8, Tadeu Schmidt saiu dos estúdios Globo para descansar em casa, mas acabou sendo parado no trânsito pela Lei Seca.

O apresentador compartilhou o momento no stories do seu Instagram. "Estão achando que é fácil? O cidadão sai do trabalho depois de 1h da manhã e ainda é parado na Lei Seca", escreveu.

Com tudo certo, ele foi liberado e aproveitou para elogiar o trabalho dos agentes. "Mas é uma fiscalização tão importante e feita com tanta educação e cordialidade, que eu só posso aplaudir."