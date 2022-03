Carol Peixinho compartilha vídeo de Thiaguinho comendo bolo e brinca: Formigão em ação

08/03/2022 | 14:11



O amor está no ar! Desde que assumiram o namoro, Carol Peixinho e Thiaguinho não se desgrudam mais. Na manhã desta terça-feira, dia 8, a ex-participante do No Limite fez a alegria dos fãs ao compartilhar uma série de registros com o amado.

Nos Stories do Instagram, a famosa publicou alguns vídeos durante um encontro romântico com o cantor. Primeiro, ela mostra imagens de uma parte da mesa de café da manhã - que, por sinal, estava recheada de comidas deliciosas! Em seguida, Thiaguinho aparece aproveitando uma bela fatia de bolo de chocolate. Descontraído, o artista chega a dar piscadinha para a câmera enquanto se deliciava com a sobremesa.

Na legenda, Carol brinca:

- Formigão em ação.

Para finalizar, ela compartilhou uma selfie em pose pensativa com a seguinte frase:

- Cuide do seu jardim.