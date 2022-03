Alec Baldwin diz que é alvo de processos por morte em set porque tem bolso cheio

08/03/2022 | 14:10



É eita atrás de vixe na vida de Alec Baldwin! O ator participou do Festival Internacional de Cinema de Boulder, nos Estados Unidos, e voltou a comentar sobre a tragédia do set de Rust, em que matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins após dar o tiro fatal. De acordo com a CNN, o artista acredita que tem sido o alvo de processos por ter o bolso cheio.

Para ele, a família da vítima não está focando nos indivíduos verdadeiramente responsáveis pelo acidente que aconteceu em outubro de 2021 - já que Baldwin supostamente não sabia que a arma estava carregada com balas de verdade. Sendo assim, eles estariam atacando apenas as pessoas que têm dinheiro.

O que você tem é um certo grupo de pessoas, litigantes e o que quer que seja, de qualquer lado [das ações judiciais], que têm uma atitude de bem, as pessoas que provavelmente parecem negligentes não têm dinheiro e as pessoas que têm dinheiro não são negligentes. Então, temos pessoas que estão processando pessoas que acham que são litigantes de bolsos cheios. Por que processar as pessoas se você não vai conseguir dinheiro? É para isso que você está processando, disse.