Kim Kardashian comenta paródia de look feita por influenciador brasileiro

08/03/2022 | 13:11



Mãos ao alto... Kim Kardashian foi parada na blitz da moda! Logo após se tornar um dos assuntos mais comentados da internet por usar o look todo trabalhado em fitas amarelas da marca Balenciaga, na Semana de Moda em Paris, a socialite norte-americana foi surpreendida com uma paródia do influenciador brasileiro John Drops. No entanto, a surpresa maior foi do próprio youtuber. O motivo? A irmã Kardashian não só aprovou a brincadeira como repostou a montagem de fotos nas próprias redes sociais. Uau!

Tudo começou quando John decidiu recriar o modelito usado por Kim com fitas de isolamento comum - gente como a gente! A brincadeira deu tão certo que chegou aos ouvidos da empresária e o influenciador acabou recebendo uma mensagem privada com emojis de risada e coração. Nos Stories, ele apareceu chorando e disparou:

Às vezes da vontade de desistir. Mas aí vem uma irmã Kardashian e mostra que estamos no caminho certo (no fundo estou me c******o todo) [...] Não está sendo uma semana fácil para mim, foi uma semana que pensei real que não sabia se estava feliz comigo. Logo hoje recebi essa notificação da Kim e só mostrou que estou no caminho certo. O que tenho para falar para vocês é acreditem no sonho de vocês, corram atrás.