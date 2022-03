Maíra Cardi manda recado para Jade Picon após comentário no BBB22: É bom que o jogo dela fique lá dentro

08/03/2022 | 13:10



É fogo no parquinho no BBB22 e fora do confinamento, porque é exatamente disso que o público gosta, não é mesmo?!

Nesta terça-feira, dia 8, Maíra Cardi surpreendeu a todos ao fazer um comentário nas redes sociais e rebater uma fala de Jade Picon, principal adversária de Arthur Aguiar na disputa pelo prêmio. Tudo começou após a influenciadora revelar que pensou em citar atitudes do ator que ocorreram fora do confinamento, durante o Jogo da Discórdia, que rolou na última segunda-feira, dia 7.

Sem papas na língua, a coach se pronunciou e citou uma suposta traição de Jade em seu antigo relacionamento com João Guilherme. Maíra também aproveitou para reforçar o amadurecimento do seu amado.

Eu relevo muita coisa que ela diz porque ela é uma menina e tem muito o que aprender! Mas a verdade é que aprendemos errando e, infelizmente, ela vai aprender quebrando a cara e caindo mesmo! Arthur teve os erros dele e isso não é segredo para ninguém, aprendeu com os erros e tem se mostrado um ser humano em evolução incrível, tem sido exemplo para muitas pessoas que erram para mostrar que todos podemos e devemos mudar.

No final, Maíra deu um conselho à sister:

Quando a gente tem telhado de vidro, a gente não aponta um dedo para o outro, porque quatro se voltam para nós! O Brasil inteiro comenta da traição da moça com sei lá quem! Então, é bom que o jogo dela fique lá dentro e aqui fora ela possa seguir a vida dela feliz deixando o Rei que mora na barriga dela lá dentro casa!