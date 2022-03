São Bernardo realiza feirão de vagas de trabalho no Dia da Mulher

Renan Soares

Especial para o Diário



08/03/2022 | 12:09



A Prefeitura de São Bernardo realiza, na manhã desta terça-feira (8), o evento “São Bernardo por elas, para elas”. A programação, que se iniciou às 8h e vai até as 17h, vai agregar diversos serviços e ações voltadas para promover a equidade de gênero, entre elas a disponibilização de 1.600 vagas de emprego exclusivas para o público feminino. Realizada na esplanada do Paço, na Praça Samuel Sabatini, 50, no Centro, o evento contou com a presença do prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB) e da primeira-dama e deputada estadual Carla Morando (PSDB).

“A iniciativa (de fazer o evento) veio por uma razão muito objetiva, me gerava um certo desconforto no dia oito de março apenas dar parabéns para as mulheres. É importante os parabéns, mas tão importante é ter ações de políticas públicas que possam efetivamente mudar a vida delas. Ao mesmo tempo que nos preocupa a quantidade de mulheres desempregadas, nos entusiasma muito a força de vontade de mulheres que estão aqui na procura do emprego, mostra a garra da mulher, a determinação, a coragem”, disse Orlando, ao comentar sobre o feirão.

Cerca de 17 empresas disponibilizaram as 1.600 vagas oferecidas, entre elas o Burguer King, Grupo Bem, Barato, Protemp, Siscom, Hortifrúti Natural da Terra, Ciee, SP-Mar, e a Ever Green. As vagas ofertadas são oferecidas tanto para quem não completou o ensino fundamental quanto para aquelas com superior completo, e os salários variam de R$ 1.300 a R$ 3.000. Com o fim do evento programado para as 17h, a expectativa é que 5 mil mulheres façam parte do feirão, aquelas que não conseguirem emprego em um primeiro momento terão seus currículos enviados ao banco de dados das empresas para futura chamada.

Em breve, mais informações.