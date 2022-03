Iniciativa apoia participação feminina nas carreiras tecnológicas

Do Diário do Grande ABC



08/03/2022 | 13:12



De acordo com uma estimativa da UNESCO, apenas 30% dos cientistas em atuação no mundo são mulheres. Além disso, elas são 35% dos estudantes matriculados em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática, áreas nas quais os homens chegam a assinar mais de 75% dos novos estudos. Com objetivo de mudar essa realidade foi criado em 2018, na FEI (Fundação Educacional Inaciana), o FEIanas SciTech, iniciativa interna que busca fomentar e apoiar uma agenda de diversidade e inclusão das mulheres em áreas de atuação onde continuam minorizadas.

“O propósito do projeto é reunir semanalmente mulheres de todos os cursos da FEI, criando um espaço de abertura e acolhimento para que elas possam compartilhar os desafios que encontram relacionados ao seu gênero nas carreiras acadêmicas e profissionais, além de discutir oportunidades e temas emergentes em suas áreas de interesse”, explica a professora Carla Andrea Soares de Araújo, da área de Ciências Sociais e Jurídicas da Instituição e que está à frente do projeto.

"É muito importante manter essa rede de apoio, pois há muitas mulheres e meninas que desistem de cursar Engenharia por não se sentirem apoiadas ou representadas. Contribui para isso o fato de as mulheres terem pouca visibilidade de outras mulheres como elas no campo das Exatas e da Tecnologia, especialmente as que são referências em suas atuações”, conta a estudante de sétimo semestre de Engenharia Elétrica da FEI Rafaella Zeron, 20 anos, que faz parte do FEIanas SciTech e é a única mulher em sua turma, assim como uma das poucas em seu estágio na área.

Se a única nos espaços acaba perpetuando a dificuldade de acesso de outras mulheres. Uma pesquisa da consultoria PwC aponta que as mulheres deixam de almejar profissões em Ciência e Tecnologia justamente por não terem representação feminina nesses setores, reforçando a ideia de que não são capazes ou bem-vindas. O estudo também revela que somente 22% das estudantes de cursos de tecnologia conhecem alguma mulher trabalhando no setor e ao serem perguntadas sobre profissionais homens, mais de 75% delas sabiam responder algum nome.

“Há uma imensa desigualdade, e grupos como o FEIanas SciTech nos inspiram a pensar a questão e inspirar outras mulheres em suas jornadas pessoais contra preconceitos e, inclusive, assédios, que podem ser diários para algumas”, afirma a graduanda, que diz contar com os apoios das colegas do movimento da FEI para inclusão das mulheres, assim como da família, para se formar.

A estudante de Engenharia de Produção da FEI Mariana Cervenka, 20, acredita que as mulheres estejam minorizadas nas ciências e na tecnologia, apesar de calcular que mais de 30% da sua turma no oitavo semestre seja composta por mulheres. “É difícil encontrar mulheres referências no que estudo ou em áreas relacionadas, mas encaro como essencial que todas nós, mulheres, nos apoiemos umas nas outras, independentemente de estarmos nas Exatas, nas Humanas ou nas Biológicas”, diz.

“Basta uma mulher estar totalmente dedicada, lutando pelo sucesso de sua carreira profissional, que já é motivo de muita inspiração para mim”, comenta ela, que também tem encontrado no FEIanas SciTech histórias que mostram que os caminhos não estão inteiramente fechados para as mulheres, seja qual forem seus objetivos”, conclui.

TÍMIDOS AVANÇOS

Mulheres engajadas em suas profissões, como as que inspiram Mariana, têm mostrado sua presença crescente onde antes eram praticamente invisíveis. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, entre 2017 e 2019, houve aumento de 3,6% na quantidade de profissionais mulheres em trabalhos ligados à Engenharia e de 38% em Ciências Físicas e Naturais. Enquanto no mesmo período, houve um avanço de 4,5% na quantidade de mulheres em carreiras ligadas à tecnologia da informação.

Contudo, para a professora e pesquisadora Marcilei Guazzelli, do departamento de Física da FEI, esses são avanços tímidos diante do enorme potencial para o progresso que uma maior representatividade das mulheres poderia proporcionar ao mercado e às indústrias. Um exemplo disso é o já mencionado setor de Tecnologia da Informação, que precisará de 797 mil novos talentos até 2025, como mostra um levantamento da Brasscom.

“Na maior parte dos países, e no Brasil, tanto a visibilidade para esta demanda quanto a contribuição feminina para atendê-la têm sido ampliadas nos últimos anos. A mulheres têm se unido cada vez mais para conquistar espaços e equidade. Porém, necessitamos atrair mais delas para os campos técnicos e científicos, onde inovação e profissionais qualificados estão em alta demanda”, pontua. “A diversidade, em todas as áreas e profissões, contribui para o crescimento e enriquecimento de ideias, atitudes criativas e conquistas”, aponta a docente.