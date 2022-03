Leo Picon analisa comportamento da irmã no BBB22 e garante: Não tô querendo defender

08/03/2022 | 12:11



A participação de Jade Picon está dando o que falar na casa mais vigiada do Brasil! Fora do confinamento, quem está segurando as pontas é o irmão da influenciadora, Leo Picon, que sempre está usando as redes sociais para falar sobre a irmã, de forma bem humorada.

Dessa vez, o empresário se pronunciou através de sua conta no Twitter, logo após o Jogo da Discórdia, e falou sobre a sua família e o comportamento de Jade na disputa pelo grande prêmio.

Ela é a pessoa que eu mais amo no mundo, mas eu amo zuar ela e, mesmo levando a vida a sério, não levo a vida com tanta seriedade. Muita coisa de perto assusta e de longe é engraçado? a vida é composta por vários momentos assim e a Jade está num desses, que pela primeira vez estou longe. Por isso é engraçado imediatamente. Mas são coisas que virarão aprendizados pra mim, pra ela e pra quem quiser aprender.

Em seguida, Leo citou a arrogância da irmã, um comportamento muito comentado entre os participantes e o público em geral:

A gente vive puxando a orelha do outro pra que a gente melhore e evolua. Somos cúmplices, eternamente fiéis e conectados. A relação mais forte que eu tenho com alguém. Ser irmão mais velho de uma menina mulher é cuidar, acolher, ensinar e se conectar com uma essência mais jovem, mais impulsiva, mais delicada e mais sentimental. A Jade usa da arrogância pra blindar sua insegurança. Quantas inseguranças ela tem? Quanta arrogância a permitem?

Vale pontuar que Jade está no paredão ao lado de Arthur Aguiar e Jessilane.